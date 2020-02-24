養生帖：紅棗黨參糖水 補氣養血

【明報專訊】黨參是一味常用的補氣中藥，性平、味甘，入脾、肺經，具益氣、生津、養血等功效；價錢廉宜，是香港人最熟悉和常用的中藥之一，配合淮山、杞子、北芪等藥材煲湯，氣清味甜，是不少家庭的最愛。

黨參主要可用於以下幾個方面。

1. 補中益氣

脾氣不足可出現四肢困倦、短氣乏力、食慾不振、大便溏軟等症。用黨參和白朮、茯苓、炙甘草配伍，這就是補氣健脾的著名方劑「四君子湯」。

2. 氣血兩虛

氣血兩虛患者主要徵狀有氣短、懶倦、面白、舌淡等，可配白朮、茯苓、甘草、當歸、熟地黄、白芍、川芎等同用（如八珍湯），以達氣血雙補的作用。

3. 增強免疫力

實驗研究證明黨參配伍北芪使用可增強免疫力，特別是增加白血球的數量，緩解化療和電療引起的白細胞下降的副作用。

介紹進補又美味的糖水「紅棗黨參湯」﹕

材料（4人分量）：

紅棗 20粒、黨參 15克、桂圓肉 20粒、

黑砂糖及生薑 適量

做法：

1. 藥材用水洗淨，加清水1升，煲30分鐘左右

2. 去除藥材後，加入適量黑糖和生薑以調味

3. 可用適量糯米粉製成小丸子煮熟後和糖水一起食用

功效：補氣養血，強健身體

文：劉玉萍（香港大學專業進修學院中醫藥學學部中醫副教授）