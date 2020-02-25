黐頭芒纏身 搭順風車播種

蒺藜草形似兵器——蒺藜草屬禾本科，高可達約50厘米。「鐵蒺藜」是古代防衛兵器，具有4根鐵刺，置於路上以阻擋敵軍前進，此禾本科植物因外形與「鐵蒺藜」相似而得名。（Li Pui Sze提供）

白花鬼針草——白花鬼針草花心黃色，可吸引昆蟲。由於全年開花，可長期提供養蜂蜜源，台灣曾鼓勵蜂農栽種，不過其生命力頑強及快速成長超預期，現時被列為入侵性植物。（Chan Kam Kong提供）

細小流星鎚——蒼耳的果實為橢圓形，外表長滿刺鈎，猶如一個細小的「流星鎚」，遇到有人或動物經過，便會勾上衣物或皮毛。（Li Pui Sze提供）

【明報專訊】童年時貪玩，曾經在山野間摘下黐頭芒，偷偷擲到鄰家叔叔身上，神不知鬼不覺，他身上就黐滿了好幾個小「流星鎚」。在這個整蠱過程中，沾沾自喜的不止我，還有黐頭芒，因為我助它把種子帶到另一個地方，達到其播種的目的。這種死纏爛打的植物，最叻鬼鬼祟祟黐上身，原來它也是中藥，常用於風寒感冒及鼻敏感的藥方。

香港大學生物科學學院博士後研究員彭俊超表示，黐頭芒是俗稱，不是單指一種植物，而是泛指一類帶有倒鈎、黐着人類衣物或動物的植物品種，香港常見的包括白花鬼針草、蒺藜草、淡竹葉及蒼耳等。它們為了傳播種子，勾上人類的衣物或毛髮，也會借助動物播種。這類植物被指為hitchhiker plant（順風車植物），搭上「順風車」，希望把自己的「子子孫孫」帶到其他地方，免自己人在同一地盤爭奪資源「攬炒」。

矮小外形 有利偷偷黐身

彭俊超指，大部分黐頭芒都有倒鈎，需要充足陽光，以及生長得較矮小。他解釋，黐頭芒愛在面向陽光的草坡生長，可藉着牛、羊或鹿等食草動物經過時，把傳播體（果實連鈎部分）依附到牠們身上。黐頭芒外形較矮小有其原因，皆因嬌小的外形有助它們不知不覺間勾到經過的生物身上。它們亦毋須長得特別高大，因為樹頂動物對它們來說不是有利的媒體，如馬騮及松鼠等動物較為靈活，黐頭芒勾到牠們身上，很容易就被弄走，無法達到傳播較遠地方的目的。在馬鞍山、大帽山、雞公嶺及鳳凰山等山上的草地，都容易找到黐頭芒的蹤影，它們一般於秋冬季節生長得更茂密。

彭俊超表示，了解黐頭芒播種過程就如一個簡單的生態學課，包括以下3個步驟：

1. Attachment（依附）

植物透過物理性工具、帶鈎的傳播體，黐着動物

2. Transportation（運輸）

透過動物移動，把傳播體帶離自己原來的地域

3. Release（分離）

被纏上的動物在理毛、摩擦或互相摩擦時甩掉傳播體及播種，傳播種子的過程便完成了

「入侵草」奪資源 勿刻意撿拾

那麼我們在郊外見到黐頭芒，有沒有需要主動走近協助傳播種子，為大自然出一分力？答案是：「不了！」

彭俊超強調，黐頭芒本身沒有保育需要，傳播或生長都不成問題，而且就算不刻意走近，它們都有方法勾纏到生物身上，達成其傳播目的。更重要的是，黐頭芒族群中如白花鬼針草屬「入侵草」，搶奪資源及破壞原生植物的生態，為大自然帶來問題。遊人絕無需要刻意走近，更不應隨便撿拾亂擲向其他人。

蒼耳有毒 入藥須炒製勿亂摘

另外，黐頭芒具有醫藥作用，中藥藥材蒼耳子便是由蒼耳（黐頭芒其中一種）製成。註冊中醫李翠妍表示，蒼耳子常用於治理風寒感冒、鼻塞流涕及頭痛等。她指出，蒼耳子可配合其他益氣固表之品，用於鼻鼽（即鼻敏感），通常按體質病情配以辛夷、白芷、薄荷，即常用方劑「蒼耳散」。若要加強益氣固表之效，則常配黃芪、白朮、防風等，即「玉屏風散」。李翠妍提醒，由於蒼耳有輕微毒性，不宜自行煎煮服用，應遵從醫生指示，亦不應在野外採摘食用。另外，蒼耳採集後需要炒製，以及去掉刺鈎才能入藥使用。

「死纏爛打」會否傷害皮膚？

至於被黐頭芒纏上，會否傷害皮膚？彭俊超表示沒有聽過因黐頭芒弄傷或引起敏感的個案，一般只會因它勾在身上帶來輕微不舒服及清理上的煩惱。李翠妍補充，文獻未有詳細記載有關蒼耳會否引起皮膚過敏，自己亦沒有接觸過敏感的個案。然而她表示，每人體質不同，難以一概定論。若真的過敏，應立即遠離致敏原，一般接觸性過敏情况，在避開致敏原後便會慢慢復元。

筆者童年時曾幻想，若在家中種植黐頭芒，便隨時有「子彈」可以向鄰居叔叔發動「攻勢」。彭俊超表示黐頭芒很容易栽種，但因為它們大部分不需要以外表吸引昆蟲或動物，以助它們播種，因此觀賞度較低，很少人會在家種植。

文：雙喆

編輯：林曉慧

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