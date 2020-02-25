清理貼士：刺鈎纏衣物 洗衣機「撇唔甩」

行山煩惱——到郊外行山，有時不知不覺間被黐頭芒纏上，其一般對人類沒有傷害，只是清理時較麻煩。（fb專頁「歐巴桑少女心」提供）

【明報專訊】如果碰到黐頭芒，傳播體勾到衣物上，雖然未必對身體構成特別大影響，但要清除它們確實有點懊惱。網上有不少清除刺鈎的建議可參考，但如欲放入洗衣機以求冲洗得一乾二淨則行不通。

防水褲減纏上風險

行山郊遊facebook專頁「真心郊行」的負責人透露，試過被黐頭芒勾過，只要用較硬的毛刷先刷衣物表面，再刷衣服的底部便可清除刺鈎。他亦表示穿著防水褲可減少被黐頭芒纏上。另一facebook專頁「歐巴桑少女心」上載一張被黐頭芒勾滿褲子的相片，專頁負責人透露當時很難清走黐頭芒，索性拋進洗衣機，一心以為可一了百了，但事與願違，仍有大部分黐頭芒勾着褲子。後來她靈機一動用粉刺夾，逐一拔掉，花了不少時間。網絡上還有其他建議，包括以牛皮膠紙黏走刺鈎，亦有提議曬乾黐頭芒後，可較易清除刺鈎。

台灣彰化縣一間學校做過一個有關「鬼針草附着力研究」，如希望減少黐頭芒勾纏上，在選擇衣服時可作為參考。該研究選了5種布款，包括絨布及絲絹布的平織布，以及毛衣、尼龍布、牛仔布的針織布，以鬼針草傳播體在15及30cm外的距離擲過去，最終發現牛仔布及絨布被鬼針草附着數量最多，絲絹布被鬼針草附着數量最少。