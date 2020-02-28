藝文青：經典韓國電影 網上免費看

【明報專訊】《上流寄生族》拿得小金人，韓國電影氣勢停不了。近日不少藝團機構因應疫情，加快推行網上資料數據分享。韓國電影資料館（Korean Film Archive）早洞悉先機，於10年前開始把韓國老片數碼化存檔之餘，亦陸續把作品公開至其YouTube頻道（Korean Classic Film）。公眾可在此頻道免費收看由1930年代起近200部經典作品，更附上英文字幕。大家不如趁機「溫溫書」，了解多一點韓國電影。

韓國電影資料館位於首爾的中心，內有影院不時放映經典作品、獨立及藝術作品及外國電影，另有圖書館及資料室供研究之用，加上展覽場地，可謂文藝青年聚地。除多年來的數碼化工作，資料院更於2017年起展開4K修復計劃，進一步提升經典作品的觀賞質素。登入其YouTube頻道，可見作品會以年代、主題、導演等分類，方便觀眾點選。

金綺泳異女系列 反映女性欲望與求存

揚威奧斯卡後，引起各方討論韓國電影中的暴力、復仇與鬱結。在此頻道，筆者「重遇」了Cult片大師金綺泳（1919至1998）。其作品向來受港、台電影圈關注，電影節偶亦見其蹤影，不少人以他與大衛連治比對。頻道中可以欣賞其作品《蟲女》（1972），本片講述一個當上吧女的貧困學生，利用初夜賺取金錢後成為情婦，卻遇上頻頻驚慄怪事。《蟲女》、《下女》、《火女》為導演著名的「異女系列」，他曾說，「男人是廢物， 女人是怪物，怪物幹掉廢物」，作品刺中女性受社會壓迫下的欲望與求存。

從頻道的電影中，觀眾亦可稍稍了解一些韓國傳統文化。例如作品《西便制》（Sopyonje，1993）為以韓國傳統音樂「盤索里」的歌女為題，盤索里獲聯合國教科文組織列為非物質文化遺產，乃一種演唱表演，曲中內容包含大量社會教化，同時反映庶民面貌。《再見吧！我的愛人》（Farewell My Darling，1996）則以幽默形式，講述主角回到鄉下參與爸爸離世的傳統悼念儀式，各人卻好像在關注別不相干的東西，笑中引起反思。來一邊吃着泡菜拉麵，一邊欣賞自家影院吧！

韓國電影資料館：eng.koreafilm.or.kr

文：小東