哲學大牌檔：作為香港的公共廣播 港台的價值是什麼？

Bunny：「咁個老細出錢，如果唔高興，一係剁咗個department 囉。有意見咪有意見囉，我係可以好憎我老細。」（Alison Hui@a.h.inkpen提供）

【明報專訊】港台《頭條新聞》月中播出的一集，王喜在環節「驚方訊息」中化身主持「忠勇毅」，在垃圾桶中彈出，連番揶揄抗疫期間警方在執勤時獲得優厚裝備與其消極作為，其後惹來警務處長（郭嘉銓代行）致函廣播處長投訴，批評節目多次以嘲諷形式抹黑警隊於抗疫期間的工作，表示極度遺憾並希望署長跟進。

港台雖是政府商務及經濟發展局轄下的部門，也是香港唯一的公共廣播機構，但始終奉行編輯自主，警方走去投訴，市民點睇？

員工都可以唔妥老闆

疫情持續，香港人減少外出用餐，小記與鹽叔雖然堅持出動搭枱，但顧己及人，在寬敞的商場food court裏鎖定目標後，我們離遠靜待對方吃光才走近搭訕，並且全程戴住口罩。一個身穿運動外套的悠閒中年男士放下新購的按摩坐墊，與女友人吃漢堡薯條。見他咬下漢堡的最後一口，我們便衝上前。鹽叔問他，覺得港台成日串政府有無問題。自稱Bunny的他咬着薯條腳搖搖，「無問題㗎。對我嚟講，咪一個business咁樣囉。我當政府係一間公司，警察同港台係唔同部門。關你鬼事呀？啱唔啱先！你寫封投訴信，走去搵隔離個department head，插佢一輪，唔make sense囉。你一係搵777，或者張建宗，你咪濕佢（責難他）囉，好簡單啫。」

潘：但你覺得政府係佢地老闆？即係邊個出錢邊個可以話事？

B：咁佢地老闆係真係政府嘛，係事實嚟嘛。

鹽：港台都成鬼日批評政府，政府就成日覺得佢唔啱，喂我出錢畀你，你有咩理由唔聽我支笛呢，仲唱反話，你又點睇？

B：又去番business嚟講，咁個老細出錢，如果唔高興，一係剁咗個department囉。有意見咪有意見囉，我係可以好憎我老細㗎。

鹽：但政府又唔想剁，想你跟番我方向嚟做。

潘：你覺得政府有無權咁做呢？

B：好明顯政府係呢個方向係有權咁做，但要跟遊戲規矩玩嘛。好似公司policy咋嘛，policy有權可以做一啲嘢，佢可以換咗個署長㗎）。咁你換咗佢，即係你老細就算好聽個CEO話，唔代表佢下面sub-team會聽CEO話。

鹽：所以你覺得有權做，不過就好難execute（執行）？

B：係！正常公司嚟講，都唔會係CEO大晒啦。就算政府𠵱家個十幾個問責官員好似好大晒，execute完佢都會有後果㗎嘛。

潘：但你覺得佢可以要求港台execute？

B：佢似乎可以喎，我哋都有權要求封關㗎，咁佢可以唔execute㗎嘛，啱唔啱先！咁呢個就係我地係香港嘅自由嘛。

編採自主——「我畀錢你，但你唔係serve我」

自稱「做Global（從事環球業務）」的Bunny言談間每每流露掌握通盤大局的自信，在他眼中，世事邏輯顯然，政治都能換上商業角度理解。他分析也盡力表現客觀，他認為制度是死的，並沒對錯可言，若聚焦討論對與不對，最終只會分出黃藍，覺得沒有意思。「我唔覺得政府想execute啲嘢有錯，應該咁講，都要睇個架構點樣玩法，詳細我就唔知。」小記事後翻查《香港電台約章》，看看Bunny口中的「policy」有否容許政府這樣「execute」。約章C部分第一項便開宗明義寫明「港台編輯自主」，且訂明廣播處長作為港台的總編輯，為港台作最終編輯決定，並就港台節目監製所作的編輯決定負責。

鹽：咁唔講對錯，講好唔好呢？港台立場如果同政府大致上一致定唔一致，會好啲？

B：咁佢個policy係編採自由嘛，所以係唔需要服從，呢個就係policy嘞。

潘：即使政府係老闆？

B：咁梗係啦，你做audit（審計），都係公司畀錢audit㗎啦，咁你唔通唔audit間公司咩，唔通個auditor「無事啊呢間公司，ok啊！」唔係嘛，佢都係照audit晒成間公司所有嘢㗎。 即係我畀錢你，但你唔係serve我。

政府養住 傳媒不受外力左右報道

問Bunny認為政府點解要「養住」如此一個傳媒機構，不由它私人營運（自生自滅），Bunny說自己聽說「盤古初開」時，市民教育水平有限，有人目不識丁，打風落雨、街市有咩菜買，都靠港台以聲音廣播獲悉資訊，他覺得今天「商台港台差唔多㗎咋嘛，個感覺，只不過政府就無乜變咁解」。問他認為歷史原因以外，政府資助傳媒機構，可會為了容許它可以處於更好的位置發揮傳媒角色，Bunny始終認為只是「喺香港，剁一個機構要經過立法會，唔係咁容易㗎」。

潘：我同鹽叔之前傾過，諗緊嘅係，政府畀錢養住嘅原因係，想起碼有個傳媒機構唔好營運得咁困難，有一個唔需要受營運條件限制嘅空間去做。

鹽：有啲人有種諗法係咁，啲傳媒一係就商業運作，可能老細話晒事，好容易被佢決定個方向，一係就好似大陸官媒咁樣，政府話晒事，報道好容易有偏頗，唔會夠中立。無利益牽涉就可以做啲對社會最合理嘅報道。啲人就話喇，外國搞BBC就係希望有個空間，用公費，但佢又唔需要受政府壓力，亦唔需要受商業營運壓力，真係做到啲為社會好嘅報道。

B：其實對我嚟講，任何一樣嘢都係有利益左右，邊個角色都係。好似大陸咁，阿公畀晒錢，都係一種利益，我都係收錢做嘢。咁如果係自由社會，美國又好英國又好，定係香港都好，大家各自各偏頗，就會有個拉扯，咁咪形成中立囉。

鹽：所以你覺得點都好，無可能做到中立？中立係在於唔同機構嘅唔同角度一齊拉扯？

B：中立係一個白癡嘅說法嚟嘅。

潘：咁港台唔算可以好中立咩，可以有自己意志，唔受外力牽制？

B：自己有意志就唔係中立啦，無自己意志就係中立。中立係講緊所有嘢有拉扯，你拉佢收，自然形成嘅中立。你唔會100%中立，都會有自己嘅方向。

鹽：所以你覺得中立就唔係一間機構可以做到？

B：咁你美國有唔同傳媒機構，有啲buy特朗普，有啲唔buy，兩邊拉扯你睇兩邊嘢，咁你咪產生到兩樣資訊。你大陸無嘢拉扯喇嘛，咁咪無嘢比較囉，何來有中立？所以成個rule就係，商業又好，政治又好，都係不斷拉扯，扯大纜咁，先會有中間嘛。

文 // 潘曉彤

圖 // Alison Hui@a.h.inkpen

編輯 // 陳志暘

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