政府是香港電台的老細嗎？

【明報專訊】「老細出糧畀你,你點可以唔聽老細枝笛?」坊間常有評論認為,香港電台作為一個政府部門,財政來源亦極度依賴政府,現在卻常常製作一些節目,對政府明批暗諷,實在很有問題。親政府的政圈中人對此多有微言,甚至常有傳言希望透過種種方式,重新控制港台的編採方向,以求與政府槍口一致對外。不過,其實還是有不少人認為公營廣播機構還是有一個獨特的定位。

「公共廣播」的理念,並不只是香港獨有,不少國家都有公共廣播機構。歷史上,的確因為商業傳媒較遲出現,所以不少國家才成立公共廣播機構。但當商業傳媒市場慢慢成熟後,我們還需要公共廣播嗎?要的話,公共廣播的價值何在?它的價值其實在於用公共資源確保其運作﹙很多公共廣播機構甚至不能收廣告費﹚,使其可以在沒有財政壓力下作中肯的報道。

公共廣播對市民的價值

「你看什麼,你就成為什麼」﹙You are what you read﹚。你接受的資訊,會大幅度塑造你的世界觀,決定你對很多東西的判斷。公共廣播的存在,正好保證有價值的資訊不會因外來壓力而不能傳播,有意義的評論不會因得罪權貴而不能出現,讓市民可以在資訊自由的世界中,形成自己的世界觀,不讓政府或大財團控制人民怎樣看世界。這對人民的自由,或者建立健全的公民社會,都十分有意義。

借用Bunny的比喻,就像一般公司也要請會計公司來核數一樣,你不能說我出了錢,你就要聽我的話。核數公司的存在意義在於確定公司的財務狀况沒有造假,而公共廣播機構也一樣:就算出錢的是政府,但公共廣播自有其對社會的價值,所以就算是政府出錢,它也沒有責任要聽政府的話。所以說,就算政府出錢,它也不能算是港台的老闆。

但真的有所謂「中立」嗎?

在訪問中,Bunny挑戰公共廣播理念的基石:真的有所謂中立嗎?就算不受任何壓力,但它不也有自己的立場?這不就是不中立了嗎?Bunny認為,沒有人可以做到「中立」,而真正的中立,只能由採用不同觀點的報道互相拉扯中顯現。只有讓不同觀點的評論報道共同存在,讓大家從不同觀點看事情,才能整體地做到中立的效果。既然市場上已有不同觀點的傳媒,就已能做到中立的效果,公共廣播的所謂「中立」報道就沒有意義了。

這涉及到何謂「中立」的問題。對於支持公共廣播的人來說,公共廣播的所謂「中立」,其實即是「不由利益出發,沒有壓力,以事論事來作報道和評論」。所以,縱使這些評論可能會有立場,但只要這些立場不是因為某些壓力而來,這比起往往受着種種政治和商業壓力而作的評論和報道,因為較能確保資訊和觀點的自由傳播,已有其存在價值。

這樣為公共廣播辯護,大家認為說得通嗎?

文 // 嚴振邦@好青年荼毒室