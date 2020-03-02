知多啲：日按穴5分鐘 改善畏寒乏力胃口差

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文章日期：2020年03月02日
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（明報製圖）
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【明報專訊】用中等力度按揉以下穴位3至5分鐘，至有痠麻感為止，每日1次。對易倦乏力、胃口欠佳、畏寒肢冷的氣虛、陽虛長者而言，在刺激胸、背、下肢穴位時可配合熱敷或溫灸，加強暖身強壯的效果。
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