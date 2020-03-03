Open Menu
CULTURE & LEISURE
/
CULTURE
PAST ARTICLES
鮮菠蘿啫喱不凝固 原來酵素作怪！
小實驗：酵素「剪斷」蛋白質粒子 妨礙啫喱凝固
奇異果木瓜也含酵素
加快凝固妙計 冰粒拌啫喱粉 冷藏容器
小知識：魚膠粉含動物蛋白 有助軟骨健康
睇清消毒成分 濕紙巾靠酒精快速殺病毒
酒精溶解病毒脂肪包膜 破壞蛋白質外殼
酒精以外 常見消毒成分
知多啲：無漂白水 洗潔精梘液代替
知多啲：病毒外層包膜 避免疫系統監視
3月潮濕大軍殺到！ 撥開迷霧 拆解回南天
為何春天 常下毛毛雨？
霧與薄霧有何分別？
哪日才算是春天？
知多啲：驚蟄前打雷，春天更多雨？
知多啲：何謂相對濕度？
小實驗：酵素「剪斷」蛋白質粒子 妨礙啫喱凝固
文章日期：2020年03月03日
Share
（楊柏賢攝）
prev
next
【明報專訊】啫喱液在冷卻後凝固，原來在某些情况下會影響它的凝固能力。是什麼東西阻礙啫喱凝固呢？
實驗示範：漢師德萃學校學生陸天浩（二年級）
■有片睇
解開菠蘿啫喱不凝固之謎
bit.ly/3bWP3cS
RELATED
鮮菠蘿啫喱不凝固 原來酵素作怪！
奇異果木瓜也含酵素
加快凝固妙計 冰粒拌啫喱粉 冷藏容器
小知識：魚膠粉含動物蛋白 有助軟骨健康
Share
MORE
睇清消毒成分 濕紙巾靠酒精快速殺病毒
酒精溶解病毒脂肪包膜 破壞蛋白質外殼
酒精以外 常見消毒成分
知多啲：無漂白水 洗潔精梘液代替
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK