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小實驗：酵素「剪斷」蛋白質粒子 妨礙啫喱凝固

文章日期：2020年03月03日

【明報專訊】啫喱液在冷卻後凝固，原來在某些情况下會影響它的凝固能力。是什麼東西阻礙啫喱凝固呢？

實驗示範：漢師德萃學校學生陸天浩（二年級）

■有片睇

解開菠蘿啫喱不凝固之謎bit.ly/3bWP3cS

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