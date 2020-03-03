睇清消毒成分 濕紙巾靠酒精快速殺病毒

迅速有效——酒精消滅病毒最迅速和有效，宜選含70%或75%酒精濃度的濕紙巾。（李佩雯攝）

酒精殺毒——新型冠狀病毒表面有一層脂肪包膜，酒精可溶解脂肪膜，亦可令病毒的蛋白質變性，使其死亡。（美國疾病管制與預防中心/明報製圖/AntonioGuillem@iStockphoto）

【明報專訊】「保持雙手清潔，勤洗手，勿捽眼」，在新型冠狀病毒陰霾下，市民衛生意識提高，時刻緊記清潔雙手的重要。有效清潔雙手的方法，是使用肥皂及流動清水清洗，但在不便洗手情况下，消毒濕紙巾就成為不少人的隨身「法寶」。然而消毒濕紙巾的消毒成分有多種，消毒原理及速度也不同。專家稱，只有一種成分才是最有效及快速，選購時，宜留意成分，睇清睇楚才購買。

新型冠狀病毒疫情蔓延，除了口罩和酒精搓手液，消毒濕紙巾也被市民瘋狂搶購。但要留意，市售的濕紙巾分兩種，一種是含消毒成分，另一種則沒有，如果是用作消毒用途，要留意包裝有否標明具「消毒」作用。

一般濕紙巾沒封口易養菌

那麼，使用沒消毒成分的濕紙巾，可否抹走細菌和病毒？

香港理工大學應用生物及化學科技學系專任導師黃浩賢說：「沒有消毒成分的濕紙巾，只是一張沾了水的紙巾，如果用來抹手，或可把抹擦範圍內的細菌及病毒黏在濕紙巾上，但在抹手過程中，這些細菌病毒有可能被帶到雙手其他位置，由於不含消毒成分，因此不能將它們殺死。」要用濕紙巾來消毒，還是購買含消毒成分的較穩妥。

部分不含消毒成分的濕紙巾，一包或一盒有數十張，如果使用或儲存不當，例如每次取用濕紙巾後沒馬上封口，濕紙巾如被細菌污染，裏頭的水分可讓細菌存活一段時間，所以濕紙巾應避免接觸傷口或雙眼。

殺菌≠殺病毒

市面上含消毒成分的濕紙巾，很多也標榜「殺菌99.9%」、「有效除菌」，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明提醒市民，「細菌跟病毒不同，新型冠狀病毒是一種病毒，並非細菌，能殺菌99.9%，不代表殺病毒也有同樣功效」。

消毒濕紙巾因不受《藥劑業及毒藥條例》監管，或欠缺相關效能測試報告，消委會曾檢視市面上15款搓手液和22款濕紙巾，但只有17個樣本的供應商提供測試報告。

黃浩賢表示：「即使濕紙巾品牌對產品做了相關測試，一般是以某幾種細菌或病毒作為測試對象，不一定對所有細菌或病毒有效。」如果消毒成分是酒精，含量達60%至80%，即使沒有標明什麼，已代表能殺死絕大部分細菌及病毒。

■專家意見

◆崔俊明（香港醫院藥劑師學會會長）

◆黃浩賢（香港理工大學應用生物及化學科技學系專任導師）

文：李佩雯

編輯：梁小玲