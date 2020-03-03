酒精溶解病毒脂肪包膜 破壞蛋白質外殼

【明報專訊】市面上的消毒濕紙巾林林總總，消毒殺菌成分主要有酒精（alcohol）、季銨化合物、雙氯苯雙胍己烷等等，部分濕紙巾會有多於一種消毒成分。崔俊明及黃浩賢均認為，在各種成分中，酒精殺病毒最有效及迅速，消毒原理亦跟其他成分不同。

未能有效消滅輪狀病毒

酒精為何特別有效？因為酒精會令蛋白變性，亦有溶解脂肪效果，兩者都能有效殺死細菌和大部分病毒。

一顆完整的病毒顆粒，由具保護功能的蛋白質外殼，以及外殼包住的核酸組成。有些病毒外層有一層包膜，通常由脂肪和蛋白質組成，這類病毒稱為包膜病毒（enveloped viruses），新型冠狀病毒、流感病毒、乙型肝炎病毒便屬於這一類。酒精能夠快速而有效消滅包膜病毒，因酒精屬脂溶性，能溶解外層的脂肪包膜，酒精亦具有親水和疏水兩種特性，故能吸收病毒蛋白質外殼的水分，亦能破壞蛋白質內、外之間的牽引力，造成蛋白質外殼脫水、變性、凝固，達到消滅病毒目的。

然而對付部分無包膜病毒 （non-enveloped viruses） ，如輪狀病毒，酒精只能使其失去活躍能力，未能將其消滅。

酒精除了可消滅病毒，也具殺菌作用，原理是使細菌細胞膜的蛋白質變性，結構受到破壞。

濃度70%或75%最理想

但酒精並非濃度愈高愈好，按世衛建議，60%至80%濃度酒精溶液最有效，濃度太高會適得其反。黃浩賢解釋：「因為酒精濃度太低，未能發揮效用，濃度太高則容易揮發，而且會迅速將細菌或病毒表面蛋白質脫水、凝固，變成了保護層，妨礙酒精繼續滲透，削弱消毒功效。濕紙巾含相當的水分很重要，能幫助酒精滲入細菌及病毒內，酒精濃度以70%或75%最為理想，餘下30%或25%是水分，這個比例有效使蛋白質凝固，以及達到穿透效果，徹底消毒。」

酒精消毒效率高，為何不少濕紙巾要強調不含酒精？因酒精屬脂溶性，如果常用來抹手，容易令皮脂流失，導致乾燥。