知多啲：劇烈運動後 提防免疫「空窗期」

【明報專訊】疫情當下，應否出門做運動？浸大體育及運動學系副教授雷雄德建議大家先評估環境的衛生風險：「出門運動是有討論空間的，例如住在新界，周邊是海濱長廊，沒什麼人的話，一個人跑步的風險非常低。環境中沒有飛沫、排泄物，也不用與多人接觸，其實不需太擔心，無謂自己嚇自己。」但他提醒，需要與人緊密接觸的運動，屬傳染病高風險，可免則免，例如柔道、摔跤、籃球、拳擊等。

到健身室運動，亦要調整使用習慣及空間，「避免與人太接近，例如用跑步機，要與他人相隔一兩排」。用完設施後，緊記做好消毒，並立即洗澡，處理骯髒衣物。

如果怕感染，戴口罩做運動又是否可行？雷雄德表示口罩對呼吸會有一定程度阻礙，如果運動強度達七八成（見註），戴着口罩運動有可能暈倒。一般長跑的運動強度達六至七成，短跑達八成，而劇烈地踏單車、打籃球等，運動強度都相當高。他提醒大家如果不戴口罩，就要做好環境衛生風險管理，例如與人保持適當距離，以免沾染他人飛沫。

他又提到，做完劇烈運動，事後恢復特別重要。若運動強度高於七至八成，會令身體免疫力短暫下降3至72小時，即「Open Window」（空窗期）效應。所以完成高強度運動後，要立刻休息，遠離人群，作均衡飲食及充足睡眠，做好運動恢復。

■註：運動強度計算方法，如下：（見圖）