和諧粉彩成品——毋須使用專用工具。𠝹刀可用一蚊銀、茶隔或隔渣器代替，消字板可用打孔機或自己鏤空卡紙自製，而和諧粉彩專用紙也可用普通水彩紙代替。（黃志東攝）

5. 用消字板和擦膠擦出顏色深淺和大小不一的圓形和星形，完成後噴上定色液，再簽上自己的名字就大功告成了。（黃志東攝）

4. 接下來在另一張紙上削好紫色、紅色和黑色粉彩，用桃紅色粉彩在山坡上畫圓形樹冠，並點染些紫色粉彩為陰影。再用棉花棒畫出兔子的頭和身體，最後用啡色和黑色木顏色筆，畫上樹幹和兔耳。（黃志東攝）

3. 在需要畫小山坡的範圍削下棕色的粉彩，並塗抹開來，在山丘的頂端加點藍色粉彩以做陰影。（黃志東攝）

【明報專訊】如果你覺得禪繞畫用色比較單一，不妨試試和諧粉彩（Pastel Nagomi Art），只需以手指代筆，就能塗抹出一幅幅夢幻療癒的畫。註冊社工及日本和諧粉彩正指導師Helena介紹，和諧粉彩由日本人細谷典克在2003年所創立，Nagomi意思是和諧，細谷典克希望透過這種畫讓人找到和諧、寧靜的感覺，並把希望和祝福帶給別人。Helena說：「我的學生主要是教師、護士、社工，他們學完後可以在應用在自己的服務中，甚至可以訓練服務使用者成為導師，我覺得當中的過程能夠把希望傳予他人。」

簡單易學 畫錯可修改

她表示和諧粉彩畫毋須技巧，易學易教，所用工具簡單便宜，「我自己也有學水墨畫，試過教其他服務使用者，發現手指不靈活的人很難操控，但和諧粉彩只需用手指畫，混色也不像水彩那麼困難」。至於用的畫紙面積才15cm×15cm，便於攜帶之餘，也不用畫很長時間。另外，粉彩可以擦掉重畫，而且顏色輕柔亮麗，無論怎樣畫也好看，學員很容易有成功感，「粉彩的好處是不用擔心畫錯，你一天不噴定畫液，都可以用擦膠改」。

今次Helena教大家畫的是雙兔賞月。她提醒，因為會用到不同顏色，在換色洗手後記得要抹乾雙手，以免沾上粉彩弄髒畫紙。

■日本和諧粉彩體驗班

時間：3小時

費用：$450位／2人同行$400位（包括學費及工具材料）

查詢：「Blissful Forest-Nagomi Pastel Art & Mindful Living日本和諧粉彩」facebook專頁

備註：每人將完成最少2幅作品

場地提供：Co-Read