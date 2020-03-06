減壓原理：投入忘我創作 激活大腦鬆一鬆

【明報專訊】常常說要放鬆心情，究竟何謂放鬆狀態？臨牀心理學家蕭碧銀（Joanne）指出，生活壓力會導致肌肉繃緊、精神緊張。即使放工後看電視或齋坐，大腦也只是處於停止狀態，並沒有清醒過來。所以要做些運動或活動來提醒身體放鬆，將緊繃肌肉回覆鬆弛狀態，並激活大腦不同部位，忘掉雜念。

個人意識融入畫畫

畫畫如何幫助大腦放鬆？Joanne解釋，當人們投入創作時，會達至「心流」（flow）的狀態，「個人意識和正進行的活動融為一體」；加上因應繪畫效果會不斷調整畫法，「當我們專注在自己的技巧和畫畫活動時，能令腦袋暫離煩人的思想和它們帶來的壓力，最後完成的作品亦令人感到歡樂和自信」。

臨牀心理學家蔡明坤（Angel）以禪繞畫為例：「重複的線條更容易發現自己愈練習愈好，直線愈來愈直，圓形愈來愈圓，滿足感和成就感便自然而生，這就是心流狀態。」另一方面，禪繞畫和和諧粉彩都強調用欣賞的目光看待自己的作品，Angel 說：「與靜觀的相似地方是，禪繞畫或和諧粉彩都加入『沒有錯』的不批判態度，縱使出現『錯』的線條，讓自己接受不完美，繼續畫下去。」