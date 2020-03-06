文化速遞：M+希克獎展覽重新開放

【明報專訊】由M+於2018年在香港設立的希克獎，其前身為烏利．希克於1998年在中國創辦的中國當代藝術獎（CCAA）。是次展覽將展出6名入圍藝術家的作品，包括胡曉媛、梁碩、陶輝、林一林、沈莘，以及來自香港的楊嘉輝。作品都是藝術家過去兩年的新創作，胡曉媛的《石疑》是裝置作品，梁碩的場域特定作品《山頂裏》是搭建在M+展亭展覽廳外的竹棚結構，林一林的《颱風》記錄了藝術家在故鄉廣州的一場行為表演，沈莘則透過錄像裝置作品《夜鶯的挑釁》探討身分與創傷的問題。陶輝的九頻道錄像裝置作品《你好，盡頭！》打開關卡於死亡與終結的提問，楊嘉輝在錄像作品《消音狀况#22：消音的柴可夫斯基第五交響曲》（圖）呈現了不一樣的一場管弦樂演奏。

■「希克獎2019」展覽

日期： 即日至5月17日

時間：上午11:00至晚上6:00（周三至日及公眾假期）

地點：西九文化區藝術公園M+展亭

門票：免費

查詢：www.westkowloon.hk/tc/whats-on/current-forthcoming/sigg-prize-2019-exhibition

文：林喜兒