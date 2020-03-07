家居防疫無難度 智能家品減接觸風險

無線響鈴——只要將Arlo Chime連接上Audio Doorbell相同的系統，再插到家中的電掣，便可作無線蜂鳴器使用，就算在房間內亦不怕聽不到門鐘。（楊柏賢攝）

手動設定——門鈴透過兩粒AA電芯作為電源，在兩顆電池中間亦有模式設定實體鍵，可由語音通話模式改成響鈴模式。（楊柏賢攝）

【明報專訊】提到家居防疫，好多人都注重家居清潔，但就算如何努力打掃，家居始終無法成為一個無菌空間，所以除了勤加打掃之外，亦要想辦法減少和陌生人接觸交談，以及注意雙手沾上病毒的風險。雖然看似很難，但只要安裝一些智能家居產品，便可達到以上目標。

門鈴接駁電話 收貨減接觸

為了減少出街，很多人開始利用網購來買日用品。但送貨上門，少不免需要與送貨員核對個人資料及簽收，有人始終會擔心過程中會接觸到病毒。若想減少這方面的擔憂，可以考慮在門口安裝Arlo推出的Audio Doorbell，它最大的特點是當送貨員按門鈴時，系統會自動撥打住戶的手機，從而透過門鈴的收音咪通話，核對好資料後才開門簽收取貨，減少與送貨者面對面交談或接觸的時間。

雲端對話錄音 可加裝警報器

除了通話功能，Audio Doorbell亦支援雲端對話錄音，日後有送件問題，都有錄音聲帶為證。此外，產品亦支援一般的響鈴模式，用家可利用接駁線連接至家中的蜂鳴器，或加配無線的Arlo Chime智能警報器（售價$508），放置在離門口較遠的位置，就算家居再大也不怕聽不到門鐘聲。值得留意的是，Audio Doorbell需配合Arlo Base Station智能攝影機基站才能使用，如果家中未有使用Arlo家居攝影機系統，便需另加$714購買。

■Arlo Audio Doorbell規格

電池：AA電芯×2

體積：92×44.8×27mm

重量：75g

售價：$780

網址：arlo.anlander.com

文：勞耀全

編輯：劉家睿

電郵：etrend@mingpao.com