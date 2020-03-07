網絡安全：大數據防疫 開放數據更要尊重私隱

【明報專訊】疫情陰霾籠罩之下，公衆對相關資訊需求大增。政府發布會、新聞稿、部門網站公告等傳統官方資訊渠道，雖然最具權威性，但卻十分零碎。要令市民更易掌握現况，唯有將不同來源的已核實數據，整合為更為清晰的動態全景圖，「一文睇清」，方能令市民充分知情而採取有效防範措施。其實，新型冠狀病毒爆發後，無論海內外、官方及民間，都先後推出各類有簡明互動圖像的網上資訊平台。但除展示方式以外，數據如何開放，開放多少仍存在深層次問題，而開放公共衛生數據的一項難題是如何處理病人私隱。

數據視覺化（Data visualization）在近年「大數據」熱潮下，於傳媒、公民社會及商業項目中廣泛應用，更成為近來大型事件發生時，資訊呈現的常態。「武漢肺炎民間資訊」（wars.vote4.hk）是香港最早出現的疫情資訊平台，網站製作人花了兩天便搭建完畢，於1月26日開始實時呈現疫情及出入境數字等資料，亦綜合政府消息及媒體報道等整理出高危地區的互動地圖，包括確診人士曾經逗留的地方、隔離檢疫地點等，全部都有註明出處。

與以往社會事件不同，今次政府亦有「動作」，2月3日推出「本地情况互動地圖儀表板」（Interactive Map Dashboard），根據政府新聞公報指，由「發展局、地政總署及一群智慧城市聯盟的義工合力開發和管理」，並在地圖中標示出高危地點，亦有急診室輪候時間等，資料來源當然僅限政府。事有巧合，新加坡亦有類似的儀表板「Official Update of COVID -19 Situation in Singapore」，連網頁載入過程中的「Loading」圖標都與港版的一模一樣。追查之下，星港兩地都似乎是「參考」美國的約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）系統科學和工程中心早於1月22日推出的儀表板，但卻未予聲明。後者數據和部分網頁代碼早已透過網絡平台Github共享，理論上人人皆可套用，但他人使用時應說明來源。

聚焦公衆利益免專注單一個案

視覺化終究只是呈現方式，開放數據更為核心，而病人私隱是開放公共衛生數據中的一個長期爭議點。香港衛生防護中心已經用開放數據形式每日公布個案，其中一份清單有確診者的性別和年齡，姓名則以個案編號代替，但無住址，顯然是要保護當事人私隱，其他地方諸如新加坡、日本（只提供出生年代而無具體年齡）的做法亦大致如是。不過，如上文所述，公布確診人士逗留過的地點屬必要，有助公眾提高警覺，於是政府另行公布一份確診者居住及到訪過的大廈名單，並註明相應個案編號。

如果細心對比兩個數據，不難發現兩張清單都有個案編號，即可關聯起來，術語稱為「開放數據連結」（Linked Open Data）。再結合其他公開資料，不難還原確診者真實身分，例如第85宗個案是一名馬主，傳媒在報道時直稱其姓名。私隱與公眾利益的矛盾是難題，統統訴諸法律手段亦不現實，一種較好的方式是呈現上避免專注個案，而採用更關乎公眾利益的空間分佈方式（例如地理圖），上述各數據視覺化平台即是如此。

在未有完美解決方案時，須抱以誠實、誠懇的態度處理，甚至能化危為機，反之亦然。

文：周穗斌（香港互聯網協會研究員）