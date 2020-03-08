ways of seeing：海鮮舫圖輯廣傳 拍香港遺美 留住留不住

「香港遺美」專頁上載一輯珍寶海鮮舫圖片在網上廣傳，曉敏發現專頁的用戶大多跟她一樣，是二三十歲的年輕人。或許對他們而言，海鮮舫的華麗是一道從未看過的風景。（受訪者提供）

【明報專訊】香港仔珍寶海鮮舫突然傳出停業消息，一輯照片在網上和媒體報道之間流傳，記錄了海上皇宮關門前零落中的輝煌。照片來自專頁「香港遺美」，只見版主除了攝影以外，還不時以文字描述老店故事，一看而知，是訪問店家而非轉載網絡資料所得。

我四出打聽，是不是哪個具資歷的傳媒人主理？直至版主回覆，對話框照片是揚在空中的長髮，電話裏聲音嬌滴滴，讓她選個有趣地方，約在被施政報告點名清拆發展的茶果嶺。

茶果嶺 那些冰室細碎故事

海鮮舫圖輯一夕引起迴響，媒體紛問借圖分享，林曉敏也很意外，從中文系畢業的她說：「本來專頁一直在掃落葉呢。」自去年底與另一名朋友「開頁」，今年一月才更落力上載圖文，亦不時分享新聞報道。海鮮舫是二月十九日去的，沒有收風純屬偶然，收在鏡頭下的華美大廳不見食客，她記得當天幾近「包場」，一名熟客來到引來一眾侍應圍上閒聊，豎起耳朵聽，在問有沒有賽馬貼士。

「這個水袋有什麼用途呢？」我們這天坐在茶果嶺開記冰室，看到牆上掛了一個個裝着清水的透明袋（圖a），像個巨大水滴，她開口問伙計，原來是趕烏蠅的，「反光嘛」，伙計說是茶客告知的心得，霉濕下雨天，確又沒見烏蠅。對面的榮華冰室關上閘，曉敏察看到裏面有光，打門外掛的電話號碼，「鏡叔你好呀，我們來到想說拍些照，不知可以嗎？」怯生生的問。街坊行過說既然今天不做生意，老闆是不會開門的。曉敏想向我介紹，她記得在裏面聽過荔園馴獸師的故事，「我起初以為是老闆，他叫威哥，還給我奉上雞翼」，後來才知其實是熟客，威哥說湊過大象天奴，養過企鵝；還有很多細碎：卡位是入榫木椅，椅腳處刻了心形，冰室從前曾經是教堂，老闆娘和威哥已經仙遊。沙沙沙沙沙，鐵閘敞開，鏡叔精神不俗，說這陣子因為疫情少開門，當是休息。我們怕太打擾他沒久留，他說拍張合照啦，要影到招牌啊。

永昌成 有禮融化店主心

曉敏常常打動到店家與她道來更多老店點滴，她說自己不勇敢，多數是「弱弱的問」。為何要開口？「不知還能否有下次了啊。」她記過永昌成的故事，早前光榮結業的上海街布疋店，具八十五年歷史。店主原不讓人拍照，只因為她「好禮貌」，不少人進去說「聽講呢度就快執笠，可唔可以影相」、「我想買起你個招牌」，店主聽着有氣，不是執笠，是光榮結業。曉敏問的是：「我聽講呢度好快唔做喇，我知呢度好耐歷史，常常路過，可以拍照嗎？」拍着拍着，店主不僅破例，還取出家傳之寶，是把唐尺，教她裁縫用軟的皮尺，布商則用硬直的唐尺，插在背上，一量就是一碼布。「我寫得很慢，他逐粒字跟我講，越秀哩是哪個哩。」這些她都仔細寫在專頁的圖說上：「中國布料而言，蘇浙和廣東的為上乘。這匹寶藍色的越秀哩，來自廣州的布料，團壽圖案，顏色深沉，多用作造男裝馬褂和唐衫，也可用作造女裝長衫」。

沙田老宅 與舊住客遙距結交

她攝影的起點是「廢攝」，記荒廢的地方。疫情之下許多人在家工作，行山都要排隊，到廢墟探秘的人也多起來，甚至有家長帶小孩前往。廢攝愛好者有默契，她說自己守的原則像行山，不留痕迹，只帶走相片，「我會盡量保留它的面貌，後來的人才欣賞到。拿走、移動物件，或擺拍、砌個構圖，對我來說都不很合適」。她拍過沙田一座大宅，後來在網上見到一篇英文文章，是舊日的住戶所寫，「連門口種了什麼果樹、有個停機坪、牆有多厚，都巨細無遺地寫下來，他離開多年，連牆的厚度都記得，一定很珍惜這個地方，我就冒昧把拍下的照片傳給他」。移居美國的老伯回電郵，「右邊那間房是大廳，中間是我的房間」、「我還記得前門那厚鐵閘」，二人成為朋友，前些時老伯更問她需要寄口罩嗎？

為逝去而唏噓，別人問她為何店要關才去拍，「其實不是呀，還在的我也拍」。到茶果嶺村一碰面，曉敏長髮半綁起，素色上衣與半裙，踏一雙白色圓頭鞋，她說與平常捐窿捐罅的穿著同樣，不論到老店還是探秘。她透露自己工作屬文化類，仔細寫店主的說話，不願多談的，照片也註釋不多，她形容自己是「小半個張佬人（大學副修新聞傳播），想要探索真相」，畢業時找工作，記者八千蚊，秘書九千五，她選擇別的路，以薪金養興趣，亦進修文化管理。與博物館的香港故事相比，「我不想用一個很官方很權威的角度說故事，好似展板那樣，沒有溫度；而我也只是一個食客或路人甲」。

海鮮舫 嘆照片記不盡觸感

在海鮮舫食一個約一百三十元的窩米，她與朋友親身到這個傳說一般的地方，笑那裏沒有黯然銷魂飯，「海鮮舫完全是滿足外國人東方想像，龍與鳳的金碧輝煌，木雕與八仙，是媚俗的，但媚俗放久了，就有當年的味道」。大眾惋惜的反應，讓她想起讀書時聽老師說過那玄妙的「存在的不存在，不存在的存在」，「很多事物存在時，我們不留意，當不存在時，就突然深刻。我拍的東西一直都在，可能拍完才有人留意」。海鮮舫的問題，一直都在，「便是做遊客生意」，但她在想，如果大家都珍惜一些地方，趁遊客減少的時刻，香港人可以多去，店家也可更珍惜做香港人生意，「算是奪回這些地方」？照片記不盡觸感，「東西放久了的發霉氣味、空曠地方飄下塵埃，周遭安靜裏鳥的拍翼聲，我拍不到這些仔細」，在海鮮舫圖輯最後，是海中的魚群，「海裏的魚很多，上面卻是門可羅雀的冷清」，是她親身在場才得到的感受。

分享同時考慮對人影響

專頁裏不少是結業老店，是因為她心裏有份掙扎，「想分享但不想影響那個地方或相關的人，一個地方很美，你很想別人知道它的故事或價值，但又怕影響它現在的情况」。說到海鮮舫大舉解僱員工，曉敏又說了個故事，曾經營中巴的中華汽車有限公司，老闆顏氏出名節儉，位於柴灣的車廠開始清拆前，她在現場見到以巴士木材造的寫字枱之外，還遇上老職員跟她談天，最後職員說希望她在車廠鋪了綠幕才出相。在太子一個中醫館，新聞報道公開收樓消息後，她用鏡頭留得住珍貴模樣，將照片交給主理人，因而建立了情誼，同時得知醫館遭遇想得到舊物的人爆門騷擾。她始終希望尊重地方與人，進店拍照先問準店家，在專頁發布時亦考慮對人的影響，所以一些照片寧願先不公開，或待塵埃落定時再在網上分享。

「說故事的人有很多自己的立場，聽故事的人也各有接收，就算展覽都有它的角度，我覺得要fact-check或看得全面些，現在我敘述舖頭的故事，也擔心所說的與事實或他們的想法有偏離，或影響到店家。拍照、寫字好易，但要做得好很難。」她提到有時一些對店主的疑問，並不如大眾想像，「就如永昌成禁止拍攝，或會被人以為是不歡迎的態度」，她寫下店主解釋，「首代店主曾訂下店內不得拍攝的規矩，怕是撫今追昔，看到伙計逐一離去會傷感」。另外一些店主被指摘為何不保住珍貴的地方，她亦知道有店主要處理家族有關業權的紛爭，當中面對無法輕易解決的困難。

香港很美，為何要放棄？

懷舊？「未必是懷舊，雖然我的品味是喜歡這些事物，但當下就是歷史。」她說遺美的遺，「是遺忘、遺棄、遺落，但又唯美」，很多地方想要留住，還是能去留住，「之前常有人討論移民，其實香港很美呀，為何要放棄？」雖然她笑自己想早廿年出世，但問她現在這個城市還美嗎？她答仍然美，「以前雖然辛苦但有盼望，現在未必是硬體、觀感上的美，但有價值觀上的美，視覺上很多創作、在世界登報的力量，唔好睇小後生，很多力量、創意思維」。近來她有張參加比賽的作品，拍中環小巷，突如其來的滂沱大雨，簷下大牌檔食客處變不驚。

文 // 曾曉玲

圖 // 受訪者提供

編輯 // 林曉慧

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