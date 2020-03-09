關懷社區：遠親不如近鄰 給隔壁長者送暖

【明報專訊】根據香港的研究，晚期病患在生命最後6個月，只有約1個多月時間在醫院度過，其餘時間均在社區。

在香港，大部分晚期病人為長者。根據2016年香港中期人口統計，獨居長者人數超過15萬（13.1%）；與配偶但非與子女同住的長者有29萬，佔長者人口四分之一。

今非昔比，不是每個人都會有家庭照顧者。儘管香港社區照顧服務不斷擴展範圍及增加數量，但增長還是趕不及日益老化的人口。若照顧角色只是交予家庭照顧者，那麼只有雙老又或是獨居的年長病人，他們的照顧又可以靠誰呢？

澳洲學者Allan Kellehear提出一個關懷社區（compassionate community）概念。英國在開展安寧照顧的初期，大部分注意力集中在住院病人、門診病人、日間護理病人及醫護家居探訪等，但忽略了社區參與或社區建立元素。關懷社區是指善用原有社區及鄰舍的互助網絡，去關懷在社區面對晚期疾病或喪親的人士。每個社區都有特色，用各式各樣的方法去表達關懷。關懷社區並不是什麼新概念，在以前的香港，鄰居間經常發揮互助互愛精神。孩子放學後，可能會留在鄰居家中做功課，若家長加班不能準時回家，孩子甚至會在鄰居家中吃飯。不單是鄰居，甚至是附近的士多、雜貨舖，他們都扮演着暫時託兒所的功能，大家守望相助，沒計較回報。隨着人口老化及生育率降低，需要照顧的不再是孩子而是長者。若鄰居能將這份關愛延續到身邊的人，相信晚期病患及其家庭照顧者的壓力會大大減輕。

分享口罩 代購日用品

近期，新型冠狀病毒肺炎肆虐。很多社會服務也受影響，亦有很多人留在家中工作。若你是在家中工作的人，不妨留意鄰居當中，有沒有晚期病患、長期病患或長者，在空閒時探望他們，簡單問候、一碗暖湯、一碟熱菜，已經十分暖心，能減低他們的孤單感。他們亦可能沒辦法買到口罩，而不能外出，若能分享口罩給他們或幫他們買一些日常用品，也可減少他們生活上可能遇到的挑戰。

若你是家庭照顧者，在這段時間更加要好好照顧自己。家庭照顧者的壓力不比病人為低。很多家庭照顧者覺得要全心全力照顧患病家人才是對，犧牲小我在所不計。然而，有一個智慧反思可以從乘搭飛機時啟發——通常有這樣的廣播：「萬一遇到緊急情况，座椅上方行李架內的氧氣面罩便會自動跌下，大人自己先戴上氧氣口罩再為小朋友戴。」。究竟為什麼要先為自己戴上呢？相信你一定會明白！