現代中醫：治高血壓還需要中醫藥嗎？

紓緩不適——結合中藥，可更有效控制血壓，同時有助紓緩不適徵狀。（Freer Law@iStockphoto）

【明報專訊】高血壓是指在靜止狀態下，收縮壓高於140mmHg或舒張壓高於90mmHg。超過九成高血壓沒有明顯成因，稱為原發性高血壓。高血壓十分普遍，本港15歲或以上人士約兩成七患有高血壓，而75歲以上患高血壓比率超過七成三。高血壓是中老年人的常見病。

高血壓初起時一般沒有明顯徵狀，或只是出現輕微眩暈、頭疼等非特異性不適，患者可能在體檢時才發現血壓偏高，或到出現併發症才驚覺自己患上高血壓。所以高血壓常被稱為「無聲殺手」。高血壓的危害在於可能引起嚴重併發症，如冠心病、心力衰竭、腦卒中、腎臟損害、視網膜病變，以及周邊血管疾病等。因此對血壓調控，使之長期保持正常水平就顯得格外重要。

現代醫學在降壓藥研究十分成功，常用降壓藥有不同種類，包括利尿劑、鈣離子阻斷劑、血管緊張素轉換酶抑制劑、血管緊張素受體抑制劑，以及交感神經抑制劑等。醫生根據患者血壓和各種合併症等處方不同降壓藥，一般都能有效降低血壓。既然西藥有效控制血壓，中醫藥在調整血壓上還有用嗎？

答案是肯定的。因為不少高血壓患者長期服用降壓藥後，藥物療效下降，需逐漸加大劑量，或合併兩三種降壓藥才能獲得理想降壓效果。血壓也由前期容易控制在理想水平到中期出現波動，再到後來控制不理想，甚至高居不下，進而出現併發症，嚴重影響健康。根據臨牀經驗，如在服用西醫的同時，結合中藥，更有效長期控制好血壓。另外，有一部分患者頭痛眩暈、煩躁失眠等徵狀沒有因為血壓得到控制而減輕，合併中藥能有效紓緩這些不適。

中西藥配合 效果更佳

中醫根據高血壓主要徵狀，如面紅目赤、頭暈頭脹頭痛、視物昏花、急躁易怒、失眠多夢、脈弦而有力等，常將高血壓辨證為肝腎陰虛、肝陽上亢、肝風內動、痰瘀互結等證型。治療上常採用平肝潛陽、育陰熄風、活血化痰等治療方法，使機體達至陰陽平衡。我採用一張治療高血壓的通用處方，臨牀上取得較好降壓效果，如與西藥配合，效果更佳。

高血壓通用處方：

生石決明30克（先煎），生牡蠣30克（先煎），生代赭石30克（先煎），生珍珠母30克（先煎），生地黃15克，白芍12克，玄參12克，天麻9克，鉤藤12克（後下），杭菊花10克，牛膝12克，桑寄生15克，丹參15克，葛根15克，甘草3克

加減：如形體肥胖，痰多，舌苔厚膩者，加瓜蔞10克，膽南星6克，橘紅6克，法半夏9克

如血壓控制不佳、波動較大、頭痛眩暈、失眠煩躁較明顯者，每日煎服一劑，建議複煎，早晚分服。若徵狀不太明顯，可以每劑藥分兩天服。如與西藥合併使用，則應先諮詢家庭醫生。但須留意，高血壓證型不止上述一種，臨牀需根據病人不同證候辨證施治，才能取得療效。

減輕頭痛眩暈煩躁

控制血壓是一個長期工作，堅持長期煎藥對患者和家人都是很大考驗。現在有免煎中藥顆粒供應，免去每日煎藥的麻煩，增加患者服藥的依從性。另外，如果血壓控制已經較好，符合上述的證型，可用中藥經典複方天麻鉤藤飲顆粒劑，每日服用，幫助減輕頭痛眩暈、煩躁失眠等徵狀，也有助於維持血壓的長期平穩。惟該中藥複方為註冊中成藥，須由註冊或表列中醫師開處。

最後需要指出，生活作息、飲食、情緒的調攝對預防和調控高血壓十分重要。清淡飲食（主要是低鹽飲食）、充足睡眠、避免緊張的精神情緒、適當體育運動，都在防控高血壓及其併發症不可或缺。

文：林志秀（香港中文大學中醫學院副院長、註冊中醫）