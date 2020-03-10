後記：「媽媽味道」默默守護孩子

【明報專訊】採訪Sumiko時是黃昏，沒想到採訪完飢腸轆轆會有一餐和式原型家庭飯吃，即是一汁一菜（一湯一菜）配日本米飯，攝記和記者都吃得很開心！她工作的工作室在柴灣工業區，每次Sumiko示範完的「天天新煮意」，拍好視頻，飯菜都會和工作人員一起吃光光。

這天她特別示範了大人小朋友都愛吃的照燒雞扒，又快又美味，記者回家依樣葫蘆做了一次，真的10分鐘就有飯開（不計電飯煲煮飯）。香港人近期都宅在家下廚，特別在此分享。

材料就是雞扒、黃糖（即飲咖啡那種brown sugar）和日本醬油。先把雞扒用刀稍為起肉，雞皮向下放進鑊子煎，落少許油就可以，因雞皮會出油，煎約數分鐘，在雞肉上灑少許黃糖，再煎1分鐘，翻轉雞扒，加入日本醬油，再煎1分鐘，蓋上鑊蓋，小火再煮3分鐘，開蓋，雞肉汁和雞皮油加上醬油和糖，炮製出美味照燒汁雞扒，香噴噴！切件後淋上煎鑊內的自家製照燒汁，伴車厘茄和生菜。

當天Sumiko也做了一個汁（湯），簡單的用日式魚湯包、冬菇絲、紅蘿蔔、旺菜和肉絲，放味噌和灑葱花就是。

一汁一菜是和式原型，也正是Sumiko從小吃到大的家庭料理，她說iammama的煮食概念，就是每個孩子都擁有獨一無二的「媽媽味道」。「『媽媽味道』培育我們、塑造我們，靜靜守護着我們，然後我們又把這個味道傳授給自己的孩子。」