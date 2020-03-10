害羞住客：江豚神出鬼沒 灰黑無背鰭難辨
文章日期：2020年03月10日
【明報專訊】香港水域除了有中華白海豚長期定居，麥希汶指其實還有江豚這個住客，不過牠們屬於季節性出沒，多在冬天時於大嶼山南面水域，如索罟群島、南丫島、長洲及石鼓洲能發現牠們的蹤影。到夏天，牠們會在香港東面及南面如西貢、果州群島、蒲台群島等偶爾出現，所以牠們和中華白海豚鮮有相遇機會。
多冬季出沒南丫長洲
根據香港海豚保育學會網頁資料，與中華白海豚比較，江豚的平均壽命只有20至30年，體積也比較小，初生江豚只有70厘米長，成年江豚則有1.8米，繁殖期在10月至翌年1月。她補充，「江豚比較神秘和害羞，因為牠們全身灰黑色，也沒有背鰭，所以難以拍攝照片辨認個體。根據水底的監聽器發現，牠們在晚間出沒的時間較多。」
今年1月約有近百條偽虎鯨游經維港水域，麥希汶翻查以往紀錄表示，總共19種鯨魚和海豚在香港海域出現或擱淺，牠們大多來自熱帶、溫帶的海域。「例如2009年3月中，首次在香港水域發現一條座頭鯨，當時牠在香港逗留一個多星期。座頭鯨一般向北遷徙，要到北冰洋獵食磷蝦和魚類，而香港水域不是牠們常經的遷徙路線。」至於為何這些鯨魚和海豚會到訪香港，麥希汶不排除是因為牠們迷路或導航系統失靈。