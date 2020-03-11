新款潮袋：多功能相機袋 大小由你話事

不同組合：PN9（右一）的空間雖然已不少，但用家亦可配合中碼PN5（右二）、細碼PN5（左一）及PN7（左二）一併使用。（品牌提供）

靈活擴充：當用家發現PN9的容量不夠用，便可與PN5及PN7「合體」，以增加容量。（品牌提供）

【明報專訊】出外拍攝，一機兩鏡加多支腳架，已不算重裝備，為配合不同主題而要帶更多工具，更是十分常見。為了配合不同裝備，不少人家中總會有幾個不同大小的相機袋，以備不時之需。最近有韓國品牌推出全新系列的相機袋，其最大特點是可在主袋擴充，無論多裝備還是少裝備，都能滿足用家需求。

與女生追求「包包」的理念不同，男士對於相機袋，大多重視實用多於品牌，但並不代表男士對相機袋的外形完全沒有要求。好像平凡的單肩式相機袋，一般予人太重「懷舊」感，在現今的香港，不少攝友都不太使用，取而代之的背囊形相機袋反而更受歡迎。韓國品牌GIGL推出的多功能背囊相機袋，便吸引一眾攝友目光。

相比起其他生產相機袋的大品牌，GIGL的歷史並不算長。成立於2016年，GIGL發源於年輕藝術及設計工作者雲集的首爾聖水洞，同年已積極參加韓國本土及海外的設計及時裝展覽，兩年後被韓國最大購物商場COEX MALL邀請展出旗下作品，同年更進軍美國洛杉機的時裝展覽展出一系列產品。去年品牌以優閒上班設計為主打的Makers系列，奪得2019 IF Design設計大獎，可謂來頭不少。

加裝細袋擴充空間

為滿足一班攝友的需要，品牌推出了Project Nine BLACK EDITION系列相機袋，這個系列與其他相機袋的最大分別，在於用家可在主袋外加不同小袋，而這些小袋亦能獨立在不同場合使用。其中主打背囊款PN9，除了能變成單肩袋外，袋中設有多個暗袋，方便收納不同物品，用家可透過加大袋身，將容量由25L加大至35L。如仍覺得容量不足的話，同系列亦有長筒形的PN5及腰包形的PN7，用家可掛在PN9的上下或左右擴充容量，帶備更多器材。加上Project Nine的內部間隔除了可放置相機外，亦預留位置放置手提電腦及平板電腦，就算不用影相的日子，也可用作上班之用。

■售價：$1520（PN9）、$1080（PN5，中碼）、$980（PN5，細碼）、$760（PN7）

查詢：3700 5700

文：勞耀全