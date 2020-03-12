戲迷之家：玩投影機先認識屏幕

【明報專訊】電視機的售價愈來愈便宜，但仍有不少人選擇投影機，原因自然是看中它投射的畫面更大。心水清的朋友可能會發現，在外國的大型展覽會，不時展出超過100吋，甚至高達150吋的電視機，但原來這類超大尺寸的電視機很多時都不在市場發售，即使投產，用家也要預訂一段長時間才有貨，因此需要超過100吋畫面的用家，仍然會以投影機作為首選。

投影機除了能夠提供超大畫面，另一個優點是價格較電視機為低。現時，坊間一般主流電視機的尺寸大約為60至75吋，如果用家想升級更大尺寸的電視機，例如是超過77吋，售價會跳升一倍甚至更多。因此，當用家想以相對便宜的價錢來享受超大畫面，尤其是77吋或以上時，投影機差不多可說是唯一的選擇。

投影機還有另一個吸引用家的原因，便是有關家居設計。對用家而言，電視機愈大當然看得愈開心，不過當關機後，大廳便會出現一幅大「黑板」，影響整個家居的設計；相比之下，如果使用投影機配合電動升降屏幕，在不觀看影片時便可把屏幕收起，令家居環境更簡潔。電視機與投影機在規格上其實並沒有太大分別，以最新產品為例，同樣對應HDMI 2.0、4K UHD及HDR等，實際使用時，投影機最大的問題是無法在光亮的環境下觀賞，但如果能對觀賞環境的亮度加以控制，例如關燈或裝上窗簾，兩者畫質的分別並不大。

關燈裝窗簾 投影機畫質貼近電視

預算有限但又想觀賞大畫面，投影機可說是最佳的選擇。選購時有什麼需要留意呢？影響畫質的因素，第一當然是投影機本身的質量，當中涉及產品規格的高低，例如亮度是否足夠、對比度高低和解像度等。第二個因素是屏幕，由不同物料製成的幕面會影響投射的畫質，除上文提及的亮度、對比度、解像度，還有色溫和觀賞角度等亦需要注意。第三個因素是使用投影機的環境，例如在客廳使用的話，家居設計一般都會使用淺色牆身、天花及地板，由於反光問題，會影響投射出來的畫質。

揀屏幕講配合 型號愈新未必愈好

這3個因素中，環境因素一般都無法改變，除非家居夠大，設有專用的家庭影院房間，否則大部分用家都會把投影機安裝在大廳。基於日常生活空間的設計用色都會偏向淺調，為了減低環境反射光對畫質的影響，選擇屏幕時便要花點心思，找到跟環境匹配的屏幕。

其實，選擇屏幕是一個頗為頭痛的問題，因為市面上的種類十分多，單一品牌也有多種選擇；而且不能以新舊款來衡量，因為不同型號往往代表不同的畫面風格。首先，我們要先了解屏幕和一般影音器材的生命周期十分不同，一般產品如投影機為例，每隔1至2年便推出一個型號，新型號的表現會因應影像技術的更新而進化，愈新的產品，技術規格亦會愈高；至於屏幕雖然亦不斷推出新產品，但新型號並不一定代表較之前的更好，反而更多是為了適應不同的使用環境和投影機。

值得留意的是，新型號未必能直接取代舊型號，舉例舊型號屬關燈使用款式，新型號是開燈使用款式，雖然後者較新推出，但兩者作用不同，根本不能單純以新代舊。它們同時會存在市場上5年，甚至10年以上，所以選購時並不能只看型號的新舊來決定，而是應該因應投影機和使用環境來選擇合配的屏幕。至於屏幕及投影機有什麼選購要點，留待下次繼續講解。

文：李柏權（亞洲高清協會會長）