鋸木鑽孔無難度 變身木匠 巧製小家品

製作枱燈步驟 7. 組裝——用膠水和螺絲將木材組件裝嵌，再接駁LED燈板和USB線，最後在完成品上薄薄塗上一層保護油，以突顯木紋的自然質感。導師Larry建議大家選用Danish Oil（丹麥油），因為當中不含有機溶劑， 不會揮發有害物質，適合室內使用（黃志東攝）

導師指導——位於新蒲崗的Make Centre提供多元化的木工體驗班，即使沒有任何木工經驗，都可在導師指導下，數小時內製作出獨一無二的木工家具。（黃志東攝）

【明報專訊】在疫情非常時期，很多人為避免交叉感染，假日時盡量減少社交聚會，留在家中。不過與其宅在家中煲劇玩手機，不如動手做些小手工，為家居添置質感小物。現已成為文青新蒲點的新蒲崗，就隱藏了一間多元化的木工工作坊，教人變成「木匠」，無論是隨身配件、桌上裝飾，甚至大型家具，自己親手做，統統無難度。

不少人都愛木紋的質感，簡約耐看，予人質樸舒服的感覺，而且材質硬淨實用，因此木製家品特別受歡迎。不過大家愛還愛，假如要親自變成「木匠」，又可能會覺得不可思議，其實要做一件木家品，要複雜有複雜，要簡單也有簡單，視乎你選擇做什麼類型的家品，而坊間也有一些木工工作坊，提供空間、工具、材料給你一展所長，最重要是有專人指導，這樣，你只需大概兩個小時便可完成一件輕木工類型的家品，那份手做的滿足感絕對是用錢也買不到。

可加油漆雕刻 製作專屬枱燈

位於新蒲崗工廈的Make Centre，木工導師Larry表示，枱燈、電話座、擺設等但凡可放在桌上的木製品都屬輕木工類別，即是製作時間相對較短，用的機械器材也較少，較易上手，適合初學者。今次Larry就教大家做一盞幾何簡約枱燈，需時大約兩小時，過程只需用事先切好的木條，經切割、鑽孔、打磨和組裝的步驟，便能大功告成。有些客人在完成工序後，會漆上其他顏色或加上雕刻字樣，做出一盞獨一無二，屬於你自己的枱燈。

他補充，很多新手因平日較少接觸木工工具，或擔心自己手藝不好而做不來，因此工作坊會事先將所需木材組件切割準備好，另一些較難處理，或相對危險度較高的工序，如枱燈架上穿電線的隙位、擺放LED燈板的圓形凹處，導師都會預先做好，以減輕新手負擔。至於工具方面，工作坊特別使用沉頭鑽嘴（pilot drill）的電鑽，方便對位，鑽出來的洞亦不會刺手，相對美觀。至於較複雜的工序，導師都會協助學生完成，例如焊接電線等，因此不論男女都能輕鬆應付，順利完成每個步驟。他說，有時候最考功夫的地方，反而是細節上的處理，例如木材表面和一些切割或接駁位置，都要花很多時間和心機去修飾打磨，才能做得精美。

提供一對一指導

另外，部分木工製品如藍牙喇叭、星球儀、化妝盒這些造工較複雜細緻的成品，在製作時，導師會指導學生使用雷射切割機，這項技術能夠快速精準地將木材切割至理想的形貌，對木工經驗不多的人很有幫助。如果想挑戰高難度，也可嘗試製作椅子或收納櫃等大型家具，這類作品體積較大，需時較長，工序亦較繁複，不過Larry說只要多花一點心思和耐性，要完成也並不是難事。

就近日疫情關係，工作坊亦提供一人班，學員可以在導師一對一指導下完成作品，減少與他人接觸。即使本身不是手工迷，但能夠學習由零開始，做出一個既實用，又能點綴空間的小擺件，也是有趣體驗。

■Make Centre

費用：幾何簡約枱燈$650/堂（約2小時）

地址：新蒲崗五芳街19-21號嘉榮工業大廈4B

查詢：2345 9282

文：Angel Hong

編輯：王翠麗、李東阳

電郵：feature@mingpao.com