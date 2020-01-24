DIY口罩皮帶 減耳背負擔
文章日期：2020年03月12日
【明報專訊】近期天天要戴口罩上街，很多時因為長時間戴着口罩而令耳背感到不適。LCM皮革工作室的主理人Mo和Ming就用上不同顏色的皮料製作「口罩皮帶」，原理就是將有不同距離的圓孔皮帶扣住口罩繩，減低掛耳繩摩擦耳背所帶來的不適，亦可使口罩更緊貼面形，防止病毒和細菌入侵。即使將來疫情過後，也可將皮帶變作鎖匙扣，或扣在袋上作裝飾，不用擔心造成浪費。
左右設釘孔 按臉形調校合適長度
Mo表示，他們最初研製的皮帶，只在兩邊末端釘一個孔，但後來發現不同型號的口罩，其口罩繩也有不同長度，例如KF94的繩較短，臉形較長的人士佩戴很容易會勒住耳背，引致不適，所以他們現時製作的皮帶，會在兩端位置分別釘上3個孔，讓用家能根據自己臉形需要而調校。大家亦可按自己的喜好，在皮帶中央位置印上自己的名字或喜歡的字句如「兩盒thx」、「百毒不侵」、「唔好搞我後面」等等，既幽默又實用。
由於做法簡單，因此工作室沒有特別開班，有興趣的話可直接到工作室購買產品，又或購買皮材和工具，自己嘗試在家DIY。若想手做其他皮革用品，工作室亦有提供車匙套、手機殼、皮鞋、皮袋等製作課程，Mo和Ming甚至會為客人度身訂做課堂的內容和時間，幫大家做出理想的設計款式。
■LCM皮革工作室
費用：$50/條（免費印字）
地址：銅鑼灣波斯富街96-106寶明大廈4J室