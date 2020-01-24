DIY口罩皮帶 減耳背負擔

製作皮帶步驟 2. 釘孔——在皮條兩端位置分別釘上3個孔，再扭上奶嘴釘，以便不同臉形人士可調校至合適的鬆緊度（黃志東攝）

自訂尺寸——由於「口罩皮帶」可以調校長短，不同臉形和頭形的男女都適用。但如果是小童，或頭部特別大的人，可量度兩邊耳背的距離，自訂合適的尺寸。（黃志東攝）

【明報專訊】近期天天要戴口罩上街，很多時因為長時間戴着口罩而令耳背感到不適。LCM皮革工作室的主理人Mo和Ming就用上不同顏色的皮料製作「口罩皮帶」，原理就是將有不同距離的圓孔皮帶扣住口罩繩，減低掛耳繩摩擦耳背所帶來的不適，亦可使口罩更緊貼面形，防止病毒和細菌入侵。即使將來疫情過後，也可將皮帶變作鎖匙扣，或扣在袋上作裝飾，不用擔心造成浪費。

左右設釘孔 按臉形調校合適長度

Mo表示，他們最初研製的皮帶，只在兩邊末端釘一個孔，但後來發現不同型號的口罩，其口罩繩也有不同長度，例如KF94的繩較短，臉形較長的人士佩戴很容易會勒住耳背，引致不適，所以他們現時製作的皮帶，會在兩端位置分別釘上3個孔，讓用家能根據自己臉形需要而調校。大家亦可按自己的喜好，在皮帶中央位置印上自己的名字或喜歡的字句如「兩盒thx」、「百毒不侵」、「唔好搞我後面」等等，既幽默又實用。

由於做法簡單，因此工作室沒有特別開班，有興趣的話可直接到工作室購買產品，又或購買皮材和工具，自己嘗試在家DIY。若想手做其他皮革用品，工作室亦有提供車匙套、手機殼、皮鞋、皮袋等製作課程，Mo和Ming甚至會為客人度身訂做課堂的內容和時間，幫大家做出理想的設計款式。

■LCM皮革工作室

費用：$50/條（免費印字）

地址：銅鑼灣波斯富街96-106寶明大廈4J室

查詢：9789 9264