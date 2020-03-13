封館停演、停課下 藝文界1.5億資助，幫到誰？

停課牽連——有業界人士指出，學校停課亦導致課外活動及學生表演暫停，但教育局及藝發局兩者指示均不清楚。（受訪者提供）

按場資助——政府擬從「抗疫基金」向八和會館撥予1500萬資助，向每場取消的表演提供上限5萬元，預計可資助300場。（王梓靜攝、香港八和會館網頁截圖）

【明報專訊】表演場地「封館」，同時封上了藝術工作者的收入。有行內人士認為疫情爆發初期至今，政府未有積極封關，選擇關閉康文署公共場地等措施防疫，讓舞台人員生存環境首當其衝。防疫抗疫基金宣布向藝術文化界資助1.5億，其中5000萬元撥予藝發局加強「藝文界支援計劃」，自由身藝術工作者有望獲上限7500元資助。不過，香港舞台藝術從業員工會昨天出爐的調查顯示，計劃額度不足，而且門檻過高，「解燃眉之急都解不了」。

「因為行業的生態，好多人將會零收入約半年。藝文行業一直都以補助形式支持運作。疫症一來，你封館了，大家真的招架不住。」香港舞台藝術從業員工會籌委會成員陳焯威說。有業內人士指出，現時表演場地關閉，困境比2003年SARS期間更差。另有舞台技術人員說，疫症早期社會有聲音要求政府「封關」，遏阻病毒傳播，惟官方未有理會，而依賴關閉公共文娛設施等措施，結果讓一班表演工作者率先犧牲，手停口停，現應提供最大力度支援。藝發局行政總裁周蕙心上周在記者會指出，康文署於1月底宣布封場後，首季已影響超過1000場表演。香港舞台藝術從業員工會於2月上旬分別發出針對個人及團體的問卷調查，收到近500份回覆。調查結果顯示個人受影響的工作項目由3至10個不等，被取消及延期的製作場次最高可達100場次。

就有關反修例風波引發藝文活動因「封館」取消或延期，本年1月藝發局曾推出一次性的「藝文界支援計劃」，總金額為500萬元，供藝發局旗下資助團體申請。近日，因應抗疫措施令文化活動場地關閉，政府防疫抗疫基金撥出1.5億予民政事務局支援藝文界，民政事務局從該基金增撥5000萬元予藝發局加強「藝文界支援計劃」，讓計劃總額增至5500萬元，支持業界渡過難關。除藝發局資助團體（A層）、藝發局資助計劃（B層），局方新增「非藝發局資助舉辦的藝文計劃」（C層）及「個人藝術工作者」（D層），合共4大範疇。除藝發局資助，功能組別立法會議員馬逢國早前引述政府稱康文署場地伙伴計劃下的演藝團體，可申請最高8萬元資助。

香港舞台藝術從業員工會表示，藝發局資助方案未能有效幫助業界「救急」。第一個問題是額度不足。如疫情持續至4月底，過半受訪者表示損失金額將達30,000元或以上。C層非藝發局資助舉辦的受影響藝文計劃，每個可申請15,000元；D層個人藝術工作者則為上限7500元，工會指只是杯水車薪。調查顯示，有19間藝團或機構可能於1至2個月後倒閉，情況令人擔憂，陳焯威表示：「現在藝發局主要以藝團或計劃作為單位發放，一個最近準備『入台』的表演，只是個布景都10萬元啦。之後還要有很多崗位，包括服裝燈光設計師、舞台技術人員，拆台的人員又如何呢？」

業者多「炒散」 怨申請門檻太高

調查顯示，82%受訪者為自由身工作者。陳焯威說，行內生態主要由自由身工作者組成，他們的利益往往最不受保障，尤其後台技術人員，絕大多數「炒散」形式以場次出糧。那麼，藝發局7500元又如何定？現時藝發局預算受影響的個人藝術工作者為4600人，數字根據2019年藝發局藝術範疇代表提名推選活動的「選民人數」6800人而定出。工會認為藝發局如此「預少了人」，撥予款項自然不夠。他們指出， 以政府統計處網頁的資料顯示，以 「按行業主類劃分的就業人數分佈」，去年屬於「藝術、娛樂及康樂活動」的就業人數百分比佔總就業人數1.5%，即約58,000人。

「一開始去做手搖飲品店，他們都沒有生意，我就去做裝修，現在只好做小巴上的消毒員，現在需要人去清潔啊。」眼前的陳建文（文仔）說，他於香港演藝學院畢業5年，一直從事表演、司儀、劇場教育等工作。由1月底起至4月，其原定至少3份表演工作全都取消，主要為炒散、短期合約形式受聘。現存緊急大問題，為藝發局的資助會否去到前線工作者之手，他說：「有什麼做什麼，總之就不會靠到我本身那行業。行業一直都沒有保障，到現在我想申請個人資助又申請不到。」

以文仔個案為例，措施第二個問題是D層對於「個人藝術工作者」的資格限制太緊。文仔原定現時至本年7月於一間小學擔任導師，教授戲劇及排練演出，然而項目指出「私人授課或坊間音樂、舞蹈及藝術學校教學活動的工作者均不包括在內」。另一份工作，他本要擔任一個故事比賽的司儀，活動屬場地伙伴計劃，由於D層資格不包括「康樂及文化事務署藝文活動及場地伙伴計劃活動」，他亦不能以此活動來申請資助。理論上文仔所屬的活動可得到康文署場地伙伴計劃之援助，由藝團分配而獲得薪金，但他擔心由於藝團成員眾多，及要計算各樣成本，恐怕到時所剩無幾，比藝發局的個人申請項目可能更少。

藝術課程業者遭拒諸門外

「就算說藝團，現在的方案也無視了很多業內成員。」陳焯威續指。就C層「非藝發局資助舉辦的藝文計劃」，他點出申請規定藝團必須在過去2年曾獲藝發局、康樂及文化事務署、西九文化區、香港賽馬會慈善信託基金等資助、聘用或合作。不過「獲康文署場地租金減免」的不計算在內，由於小型藝團未必有太多資助，不少一直依賴康文署場地租金減免來舉行活動，現時變相門檻太高，申請不到。另一些新成立團齡不足者，均得不到此項保障。

促參考演出場次計算資助

防疫抗疫基金1.5億資助中，藝發局「藝文界支援計劃」佔5000萬元，馬逢國早前指出另外擬為八和會館提供近1500萬元，資助300場受影響演出。陳焯威說，八和會館現時的資助模式為以場次計算，預計300場每場上限5萬元，比「藝文界支援計劃」以藝團及單位藝文計劃計算額度較佳。工會認為局方應該參考場次資助的做法，讓其他界別公平受惠，他說：「假如政府可以準確計算每場的演出損失，這個計法肯定比一次過賠償藝團，那個沒有準則的總額好得多。」

從事藝術教育，並不合藝發局申請資格，亦令依賴「教班」收入的工作者叫苦連天。教育局宣布不早於4月20日復課，從事劇場教育20年的Doris預料，復課後學校亦要花時間補課，而減少課外活動，教育者有可能「零收入至下個新學期」，情况令人憂慮。她批評：「第一件事都申請不到藝發局資助，再者現在因為根據校本指引，完全『交波』給學校，盼各單位合力訂立清晰補償或補課指引，供學校跟隨。」藝發局回覆本報查詢時指出，由於坊間的私人教授各類藝術課程、訓練班、校外課程眾多，亦有其他教授體育、語文、學術及其他課程導師，在現有資源未能惠及此範疇對象。教育局已發信予學校，建議學校可與有關導師，包括藝術教育及其他導師，商議安排。藝發局亦會去信予教育局，請教育局更加到位地照顧受影響的藝術教育及其他到校授課的導師。

工會表示，業界現時最關注1.5億剩餘的撥款，將如何分配。早前馬逢國表示款項將用以資助本屆取消逾100場節目的香港藝術節；九大藝團每年總體資助額會再增加8%，卻未有進一步公布。工會建議全面審視支援覆蓋人數、申請及分配機制等，亦應成立「舞台藝術支援中心」，協調各相關政府部門及其他藝文活動主辦機構，為業內人士提供包括財務或法律諮詢等。另外，藝發局應當設立監察機制，讓自由身工作者在得不到藝團支薪時，可以尋求協助。

藝發局回覆指出，明白是次受影響的業界範疇及人數眾多，已經於「現有資源下盡量覆蓋及分派資助予業界人士」，局方「將與業界各藝團及藝術工作者一起攜手並肩共渡時艱」。「藝文界支援計劃」將於本月下旬公布申請詳情及上載有關表格。局方於接受申請期間，「將不時審視及評估申請情况，並會與民政事務局密切溝通。除了在金錢上給予支援外，局方將會積極協助藝術工作者發展多元化活動，例如透過網上平台展示成果」。當局亦提到，歡迎藝團、藝術工作者組合、個人作新形式的藝術活動，樂意提供計劃資助，令業界繼續運作。

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com