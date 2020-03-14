Cupcake手工梘 唧花製「皂」好心情

日式唧花手工梘講師證書課程（$5100 / 共4小時，費用包括課本、材料、道具、認證費用及一年會費），在首1.5小時，學生要學習基本唧花技巧，製作裱花cupcake梘。（黃志東攝）

【明報專訊】新冠病毒疫情持續，人人都要戴口罩蒙面過活，同時亦要學前特首夫人董太般，時刻把「洗手洗手洗手」掛在嘴邊，久而久之難免令人精神緊張。如果在抗疫期間，能夠為家中添置一塊唧花梘，看着精緻可愛的花花「皂」型，會否令洗手時的心情愉快一點？

文：康詠然、陳麗斯

近年流行DIY，手工皂可說是其中一門受歡迎的手藝，皆因製作過程不算複雜，沒有手作底的新手也能由淺入深學起。香港現時的手工皂工作坊，大多標榜使用有機素材，或以花巧的紋理為賣點，可惜外形一般是四四方方，略嫌單調。至於藝術手工皂，其賣相精緻、吸睛，例如像可以吃進肚裏的「偽cupcake」日式唧花手工梘，坊間則較為少有。

源於日本 設專業證書課程

要學日式唧花手工梘，不少人會到銅鑼灣的日本Salonaise烘焙協會（JSA）。JSA 2013年在日本成立，開辦逾30多種不同項目的手工藝課程，包括手工梘、透明蠟燭、糖霜曲奇等工作坊，目的是想協助女性發展一技之長，把興趣變成職業。參加者完成課程及通過畢業檢定考試後，會獲得機構發放證書，甚至可以成為導師開班授課，或將這門手藝發展成一盤生意。機構於2018年來港設立香港本部，去年首次開辦「日式唧花手工梘講師證書課程」，大受歡迎。這門玩意看似充滿少女心，原來也吸引到不少男士前來學習。

梘液添加油分 增稠方便唧花

在4小時的工作坊中，導師會將課程分為3課，每課由1至1.5小時不等。在第一課中會教授基本手工梘的製法、染色和梘花的擠法；另外兩課則分別教授香氛大理石紋梘、及裱花蛋糕梘上一些較複雜的組裝、裁切和花蕾製作的技巧等等。導師Polly表示，唧花是製作唧花梘最具挑戰的部分。「唧花梘的油分比例和一般手工皂不同，要將梘液調得夠稠身才能唧成花。整個課程我們會教授4種不同唧花，包括玫瑰、小蒼蘭、鐵線蓮和繡球花。唧花技巧的確需要一些竅門，但課程開端所教的技巧屬入門水平，即使是首次接觸這門手藝的學員也能從基本技巧學起，在導師的指導下順利完成作品。」

唧花手工梘賣相精緻漂亮，不過要注意課程所用的材料沒有添加防腐劑，保存期相對較短。即使如此，在現時氣氛緊張的抗疫期間，花梘不僅可用來洗淨雙手，其小巧精緻的賣相亦令人心情大好，能紓緩緊張情緒，絕對是抗疫良伴。

● 日式唧花手工梘製作步驟（見圖）

日本Salonaise烘焙協會-香港本部

地址：銅鑼灣禮頓道77號 禮頓中心20樓26室

查詢：3590 5409

網址：www.salone-ze.hk

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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