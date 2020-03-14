肥皂變身閃令令「晶石」

【明報專訊】近年日本的藝術皂發展愈見多元化，除了上面介紹的唧花手工梘外，像寶石般耀眼的香薰寶石皂同樣受歡迎。香薰寶石皂由日本手工皂學校Aromatica Labo創辦人木下和美發揚光大，她製作的螢石、水晶柱晶簇等寶石皂幾何亂真，成品剔透，閃閃發光，恍如陳列在寶石店飾物櫃中的真寶石般漂亮。

專人指導 3小時學做寶石皂

若想製作自己的寶石皂，不用飛到日本，在香港的Hanaaroma手作工作坊也能學到這門手藝。Hanaaroma現為木下和美官方授權的首間日本海外（香港）認定校，他們教授的Aromatica Method MP寶石皂課程，由原材料至製作方法都跟足日本，保證原裝正版。香港校暫時引入體驗班、全科導師課程和創意班等3種不同程度課程，入門初哥首選體驗班，約3小時內可學到多層漸變的「水晶柱岩石皂」和Bling Bling的「輝石寶石皂」等，成品似模似樣，把製成品貼上社交網絡，絕對呃到like。

或許有人認為這類藝術皂的像真度這麼高，難度也很高，其實這完全是個誤解。有別於一般手工皂由零開始製作，反而藝術皂多用現成的固體皂基加工、塑形，步驟相對較簡單，初學者會較易掌握竅門。寶石皂最常用的皂基是MP皂（Melt & Pour Soap），它是一種透明或半透明的皂基，製梘的基本步驟是先把MP皂加熱熔為液體，混合顏料和精油等添加物，然後倒模凝固，脫模後再塑形和修飾。一旦熟習基本原理，便可創作出千變萬化的「皂」型。以「輝石寶石皂」為例，重複倒入皂液和凝固的步驟3次，便可輕鬆製作出3層不同顏色的皂層，極具視覺效果。脫模後再切割成喜歡的寶石模樣，接着清洗、吹乾和包裝後便大告功成，過程簡單易學，最讚的是最快3小時內便可做好靚靚寶石皂帶回家！

● 輝石寶石皂製作步驟（見圖）

Hanaaroma

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