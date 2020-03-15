南石頭細菌實驗真有其事？

【明報專訊】在歷史研究的角度，日軍是否曾在南石頭進行細菌實驗？浸大歷史系助理教授鄺智文答：「我不會覺得太出奇，因為真的有日軍很瘋狂，這件事有人證、有人找到事發地點，亦提供了相關資料，但未有足夠證據講得清楚事件，特別是該防疫給水部由誰負責，以及有沒有關於這個給水部的資料。」

消失的8604？

內地研究此事最著名的學者是沙東迅，而其主要資料來源是日兵丸山茂。丸山茂1993年講出他屬「波8604部隊」，曾在南石頭難民所進行細菌戰，並在1995年到廣州獻花圈及受日本電視攝製組邀請拍攝指證遺址。鄺智文解釋「8604」是日軍部隊的呼號，8是日軍第23軍部隊的字頭，所以日兵說得出呼號，增添了事情的可信度，而「每一個軍都有防疫給水部」，可理解為軍隊中的衛生部。不過他翻查1945年8月日軍投降時部隊的呼號表，「8602、8603都有，沒有8604至8607，而8608已是23軍的病馬隊，即醫馬的」。消失的8604，有可能是從不存在，亦有可能是日軍投降前後已解散部隊抹去紀錄，他認為需要再查日軍資料才可能得到更確切的說法。那日軍會不會已銷毀資料？「不一定，通常這些檔案的副本很多，燒了一個還有其他」。對於有說法指「香港細菌研究所」用人體進行實驗，據他所知，該研究所「是總督部屬下一個實驗室，與細菌戰無關」，「到底23軍的防疫給水部有沒有進行細菌戰殺人？我不會很有證據、信心這樣講」。

至於歸鄉政策，鄺智文在《重光之路——日據香港與太平洋戰爭》一書曾提到，第23軍在英軍投降前一日已制定《港九地區人口疏散實施要領》，「日軍進攻前，香港大約有160至180萬人口，到英軍回來之後，大約只剩下60萬人」，趕走大量人口的原因是糧食不足，「戰前香港主要靠南洋提供糧食，越南、泰國供米給香港，但一打仗就斷了海路，日軍控制得不好，船不夠用，沒空閒將糧食運去香港，東京早與在港的日軍總督部講，要自己拆掂佢。日軍一開始已有目標希望人口剩60萬左右，因為香港主要是作為軍事基地，如果要維持海港設施、工廠等，60萬人便夠了」。

歸鄉政策從1942年1月起實施，將約100萬人「送中」，「開始時是送錢送食物引人走，日軍也有限制行李大小，無法拿走太多財物」，這些人出境後是否自生自滅？不完全是。「因為一出境不久已是國民政府控制的地方，那時英國還有人在那些地方照顧難民，甚至汪精衛政權在廣東省的機構都有幫手照顧。」但難民亦面對被截劫、飢餓、逃回香港時遭日軍射擊等威脅。

他認為政策裏值得留意的，是走佬的慘都有階級之分，「有錢人走得很從容，何東在打仗之前已走了，日本領事在開戰前幾天早通知他即將開戰，着他先離開。不同階層經歷很不一樣，冇人冇物的普通工人階層，死咗都冇人知」。這百萬人之中，「大部分人是在最早幾個月離開的，因為他們有鄉下；後期被趕走的可能與鄉下很疏離，或根本已幾代植根香港，那批最慘，因為無處可去。有老人家憶述戰後有很多空屋，即那些人走了就沒有回來」，後期日軍更在街上捉人強行趕走。民治部長市來吉至更曾撰寫報告，向總督部力陳不應進一步疏散人口，指出仍留下來的多是第二代港人，與祖籍關係薄弱，回鄉只會餓死，又提到疏散船上人食人、泊岸前有老弱婦孺被拋進海中溺死，政策會破壞日軍形象，不過總督部只是更急將人趕走，至1945年，香港人口只剩50至60萬人。

文//曾曉玲