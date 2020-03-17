摺鋁藝術家李浩迅 巧手摺出純真快樂機器人

我來自鋁罐——手指頭這麼小的摺鋁機器人，就是由廢棄的汽水罐摺出來，無釘無膠水，只有榫位，和背後猶如脊椎骨的三角柱主骨幹。（受訪者提供）

【明報專訊】去年出版的香港繪本《迷失的機器人——力克》，書中的機器人力克有一個寶盒，是一塊藍寶石，讓曾經壞了的它重新啟動，遊歷生活，領悟簡單純真的快樂。力克的作者是摺鋁藝術家李浩迅（Orson），他家中也有一塊「藍寶石」——一個封存着他的手作摺鋁機器人的寶箱，直到數年前他走過哀傷才重新打開，釋放出擁有夢想和正能量的摺鋁機器人及力克。

我們的人生是否能像Orson和力克一樣，擁有能為我們提供能量的藍寶石寶盒——生命的動力？

李浩迅（Orson）的家中，桌上總是放着一個最老版本的摺鋁機器人，那是12年前他以汽水罐手作的第一個機器人仔，高3厘米，體型雖小卻肩負超強人生重任：「當你人生失敗時，可能是一個新開始……這個第一個機器人提醒我自己，今天遇到的困難，往往是將來的踏腳石。」

Orson說，他沒想過最初賣幾蚊都沒有人要的摺鋁機器人，後來會有人出10萬元來收藏，還有人買來送給子女作生日禮物。他也沒想過自己去年最終能出版力克機器人繪本，之前兩年，一直沒出版社問津。

日摺夜摺 結合中日技巧

看看這叫作Canbot系列的小小機器人，Orson是怎麼扭，把廢罐扭成這麼細小，做成這個手和頭能活動，像摺紙一樣無釘無鑽的機器人？他用的工具只是一把剪刀和一把砌模型用的小鉗，他說最重要是掌握力度，把鋁片屈成機器人：「這小小機器人是結合了中國的入榫工藝，以及日本的摺紙藝術！」

說得簡單，但哪來這樣一雙巧手？如果細心看機器人的摺痕，會發現它不是直接對折，而是有微細的寬度：「若這樣對折，兩邊會斷開，所以對折中間有0.00幾mm的『小坑』，其實我是摺了三下。」那要用放大鏡放大部件才能摺成嗎？「都不用！」Orson靠的只是一雙巧手和細緻的摺紙技術。他從小熱愛摺紙，受爺爺及日本摺紙大師的影響，小時候躲在一個人的天地，摺個天昏地暗。「媽媽總是忙家務，我得一個姊姊，她愛看書，我放學就是一個人在房裏，日摺夜摺。」那時，有個同學帶了他父親的摺紙作品回校，讓Orson大開眼界，那不是千羽鶴，也不是恐龍，而是日本摺紙大師前川淳的「惡魔」，吸引他買了摺紙書，天天改進手藝，爺爺也送他自己手作的鋁罐機器人書籤，給他莫大啟蒙。

沉迷摺紙和畫畫，他的童年就是如此經過。到15歲他隨家人移民美國，大學並沒有順理成章入讀藝術或設計系，反而念了經濟系，原因是他中學時愛上數學。大學畢業後回流香港，這段時間Orson變得很矚目，他當上了模特兒又開了廣告公司，上過雜誌封面。

因為熱愛摺紙，在第一任太太鼓勵下，2008年Orson開創了Canbot摺鋁機器人系列，初時他在網上賣數元美金，也沒賣出一個，他以為自己失敗了，但很快，就吸引美國的博物館Cameron Art Museum注意，為他搞了一個為期3個月的展覽，吸引收藏家來買其作品，並接受了本地傳媒及海外雜誌訪問。

放棄事業夢想 陪伴首任太太抗癌

正當內地有兩家大公司找他到北京合作發展Canbot創意產業，他卻像自己筆下的機器人力克一樣，壞了，靜止了。

故事中的力克也曾經壞了。力克原是小女孩的一個玩伴，因為壞了而被遺棄，直到小女孩老了，透過時光機發現塵封的力克，再把那塊藍寶石放入力克的機器，重新啟動，在老婆婆離世之前和力克重新經歷一段愉快的日子。這天記者訪問Orson，他很有耐性，翻開繪本，由第一頁讀故事給記者聽：「在夜晚，力克怕黑，老婆婆就送Nick（力克）一隻毛毛兔仔，Nick攬着就不驚了，睡着了，這就好像小時候大人都會送毛公仔給我們睡覺，但我們長大後就不再相信毛公仔了！」

「大人可否保持對世界的純真？力克的故事想要表達的就是這東西。」Orson邊講故事，邊翻到老婆婆與力克打毛線的一頁，「現在人人穿fast fashion，以前什麼也是一針一線編織出來，事物的結構很穩固；現在是什麼東西壞了就扔，人與人的關係亦好兒戲！」他以電腦繪製力克的故事，文字也由自己一手寫作，寫的是自己如何走過逆境的故事，初心是希望給大人看，後來入選香港第17屆小學生書叢榜。他說，人生就如障礙賽，並不似得韓劇的愛情完美！

一個廢鋁罐，本來粗糙，但在Orson手上，就如一張摺紙，為每個機器人摺出三角柱體主結構，感覺猶如人類或動物的脊椎，好像只要給他們吹一口氣，就真的動起來。Orson摺鋁機器人，是第一任太太鼓勵他勿忘摺紙手藝而開始的，但到摺鋁機器人有機會出走到內地時，她卻離開了Orson。他說：「當時正是事業高峰，很不幸得知妻子患癌，末期肝癌及膽管癌，我決定放棄北上的夢，陪伴她踏上抗癌之路。」她在一年半後走了，留下他和小小機器人，當時就連房子也賣了，以應付醫療費，Orson變得一無所有。

現任太太鼓勵 重投摺鋁創作繪本

當時他34歲，第一任太太33歲，雖然承受無限哀傷，但他仍繼續積極生活，以閱讀、寫作、瑜伽和運動，走過漫長的3年，終於走向創作的新生活。那時他自己自由了，小小機器人卻仍然封存在箱子裏。這個寶貴的箱子，在數年前重見天日，可說是現任太太Stella的功勞。Stella這天也陪着Orson接受記者訪問，她在旁說：「我在他家裏總是見到一個箱，從不見他打開，就問箱子裝了什麼，才知道收藏着舊Canbot，我鼓勵他打開，重新創作新的Canbot。」

寶箱打開來，就如力克的藍寶石，給予Orson創作動力，這天他帶了機器人一起來訪問，說：「這3個分別代表過去、現在和未來，未來的這個頭頂有盞小燈。」還有以鋼片摺疊製作的恐龍，以及熊貓Panda Alu。

Orson說着力克的故事，其實也是說自己的故事。不經不覺翻到繪本最後一頁，婆婆離去後重新探索世界的力克，在海邊留下了腳印。Orson突然轉了語調：「在這個世界裏，我的權利是陽光、空氣和家人，而我的義務是，對這個世界做一點事情。我希望將來離開這個世界，也能留下腳印，留下力克這個角色。」

Orson朝氣勃勃的向記者宣布他的·未來計劃，他剛開始在facebook和小學教師葉碧君合作4格力克插畫，附有大人參考手冊回應孩子提出的問題。他也正計劃和Stella搞社企，希望建立自己的品牌及為年輕人建立創意產業的平台……這些也是力克一步一步走下去的足印吧！

■給香港的話

「感激生命中的逆境，我們憑着愛與勇氣改寫人生。」

■Profile

李浩迅（Orson）

摺鋁藝術家、摺紙師。自小熱愛摺紙和畫畫，15歲移民美國，在美國UCLA完成經濟系學士，1999年回流香港。曾任職核數工作，又當上模特兒及開設廣告公司。2008年創立Canbot摺鋁機器人，因陪伴第一任太太抗癌，停止創作。2017年和現任太太Stella一起創辦Flappyland升級再造藝術活動，將洗髮液膠樽上的泵頭轉化為貼紙小鳥。2018年重新創作Canbot系列，並以機器人為主角，創作繪本，2019年推出《迷失的機器人——力克》。今年2月和小學教師葉碧君合作在fb推出以力克為主角的教育4格插畫。熱愛游泳及瑜伽。

文：朱一心

編輯：劉家睿

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