e新品：100倍變焦+1.08億像素 5G機王打響頭炮

矚目登場——作為5G頭炮，Samsung同時推出Galaxy S20（左起）、Galaxy S20+，以及規格最強的Galaxy S20 Ultra，其中Galaxy S20 Ultra更提供100倍變焦，是現時手機中最高。（品牌提供）

【明報專訊】5G網絡現時在香港鋪設得如火如荼，另一方面5G手機亦開始登陸香港，其中韓國品牌Samsung便推出了旗下首個支援5G網絡的Galaxy S20系列，當中以Galaxy S20 Ultra最為搶眼，除了設有1.08億像素的超高像素鏡頭，同時能做到最高10倍混合式光學變焦及100倍極遠變焦，配合5000mAh特大電量，為香港5G網絡打響頭炮。

Galaxy S20系列有3款手機，包括Galaxy S20、Galaxy S20+及Galaxy S20 Ultra，定位各有不同，其中以Galaxy S20 Ultra規格最高。它有4個後置鏡頭，除了見慣見熟的1200萬像素超廣角鏡頭及景深鏡頭，還有使用1.08億像素感光元件的廣角鏡頭，以及4800萬像素的潛望式變焦鏡頭，可提供10倍混合式光學變焦、100倍高質素數碼變焦。雖然用上100倍變焦的機會少之有少，但10倍混合式光學變焦則相當實用。

8K拍片 截取3300萬像素靚相

整個Galaxy S20系列都支援8K影片拍攝，雖然大部分電視機都未支援8K播放，但手機加入高清截圖功能，用家可在播放8K影片時，一按屏幕左上角的截圖鍵，變成一張3300萬像素的相片。就算在旅行期間只顧拍片而忘記影相，都能藉此取得高解像度相片。另外，新系列加入「一攝多拍」功能，手機的後置4鏡頭能在10秒內隨機以不同鏡頭、加入不同效果和濾鏡拍攝相片及影片，最多拍出10張相片及4段影片。

雖然現時未有香港網絡商正式推出5G網絡，但根據廠方提供的理論數值，下載一套6小時的劇集只需30秒。而為配合高速容量需要，Galaxy S20 Ultra內置最高16GB RAM及512GB ROM，同時最高可外置1TB的microSD記憶卡，配合內置5000mAh的電池，不怕玩幾小時便沒電。

■Galaxy S20 Ultra

售價：$9998（256GB版本）$10,998（512GB版本）

查詢：3698 4698