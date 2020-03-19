非常時期難夜蒲 自製cocktail 獨享醉人時光

煙熏肉桂Negroni製作步驟 2. 調酒——先拿出要飲用的酒杯和調酒用的杯，並將冰塊分別加進兩個杯內。將3種酒以1:1:1的比例倒進調酒杯（圖中示範為20:20:20毫升），並攪拌至完全混合。加入酒品時不分先後次序，喜歡味道濃烈一點的話可將分量增加至30:30:30毫升（黃志東攝）

自家調酒——很多人以為調酒必須懂得拋樽滾瓶，著名調酒師Antonio就教路，有時只需幾種簡單的酒和材料，不用複雜的技巧和手勢，也能輕鬆調製出一杯睇得又飲得的雞尾酒。圖為煙熏肉桂negroni。（黃志東攝）

【明報專訊】隨着世衛將新型冠狀病毒肺炎列為全球大流行，意味疫情在全球各地迅速擴散，香港人雖已經歷了一段抗疫日子，此時此刻，更加不能掉以輕心，飯局飲嘢聚會繼續可免則免。想飲嘢，也不一定要去酒吧，在家自調雞尾酒，自酌自飲，到疫情受控時，才出來與朋友慶祝乾一杯吧！本地著名調酒師黎振南 （Antonio）今次就教大家製作兩款可以在家中調製的簡易雞尾酒，只要一支gin和一支tonic，讓你享受一人的獨醉時光。

自製雞尾酒，感覺好像很難？先不要被電影電視洗腦，以為要拋樽噴火，左調右調才調得對口味。本地著名調酒師Antonio認為，只要選對幾種簡單的酒和材料，左手倒酒，右手調勻，一杯簡單好飲的雞尾酒就可完成。他今次為大家示範了兩款不同口味的雞尾酒，分別是清新易入口的菊花gin ＆ tonic，以及入口較剛烈，深受男士歡迎的煙熏肉桂negroni。「Gin（氈酒）＆ tonic（通寧水）做法十分簡單，只要將兩者混合一起，再加入一些水果或花草作調味和裝飾即可；而調配negroni亦不需太多特別技巧，在家中也能輕易做到。」

氈酒慢煮胎菊或浸泡兩天

製作菊花口味的gin ＆ tonic，Antonio特別選用了來自英國的Tanqueray Imported London Dry Gin和Fever Tree Indian Tonic Water，前者帶強烈的杜松子味，味道香醇，適合用於調配不同風味的雞尾酒；後者則有微微的奎寧苦味，混合時不會搶走氈酒的味道，內裏細緻的氣泡更有助提升口感。要做出帶有菊花口味的gin，製法有兩個，一是將1000毫升的氈酒加22克胎菊，以52℃慢煮2小時，清醇的氈酒聞起來便充滿菊花香；至於另一個做法則相對簡易，只需把胎菊加進氈酒內浸泡約2天，待氈酒呈如蘋果汁般的淺黃色後，隔渣便可。將帶有菊花味的氈酒和通寧水混合，再加上橙皮/檸檬皮和菊花點綴，這杯菊花gin ＆tonic便大功告成。呷一啖，入口冰涼，味道清香，酒味不會過濃，十分易入口，舒服又解渴。

灼燒肉桂棒 營造煙熏效果

如果你喜歡硬橋硬馬、酒味較重的雞尾酒，這款帶煙熏肉桂風味的negroni可能會更適合你。作為著名的意大利雞尾酒，negroni本身的調配方法一點也不複雜，就是把氈酒、campari（金巴利酒）和vermouth（苦艾酒）3種酒類混合一起，而Antonio今次就選用了意大利的苦艾酒Carpano Classico Rosso為基調，因為當中帶濃郁的草藥味，與帶有柑橘甜香的campari，以及杜松子香較輕的Tanqueray Malacca Distilled Gin十分相配，將三者以1:1:1的比例調和後，再用肉桂棒在冰塊上灼燒，使肉桂的香氣滲進酒中，同時能營造冰塊出煙的效果，乍看之下，猶如一根點燃的雪茄插在酒杯內。酒中的苦澀和辛香，均帶有肉桂的煙熏香，尾調更有淡淡橙香，五味雜陳，絕對是飲得又睇得。

今次Antonio示範的兩款雞尾酒，不用shake shake，也不用噴火，而且味道和賣相都不亞於酒吧的質素，他說：「以上材料全部都很容易在超級市場上買得到，即使找不到示範中所使用的特定品牌，選用同類型的酒款都已經可以了。」其實他今次製作的兩款cocktail，就使用了兩種不同氈酒，「因為不同的gin都有不同味道，要視乎其他混合的酒款去配搭，但大家也可根據個人口味，選擇自己喜歡的氈酒去調配」。

■Profile

Antonio（黎振南）擁有22年調酒經驗，曾獲World Class世界頂尖調酒大賽（香港及澳門區）冠軍，亦是香港多間著名酒吧，包括Quinary、Origin、The Envoy、 ROOM 309、VEA Restaurant & Lounge、Draft Land HK的創辦人之一。他最擅長多重感官調酒術（Multisensory Mixology），意即將分子元素融入製作過程，以提升調酒的味道、香氣和視覺效果。

文：Angel Hong

編輯：王翠麗、李東阳

電郵：feature@mingpao.com