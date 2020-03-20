賞花消悶氣 火紅英姿 3月怒放

【明報專訊】驚蟄過後，大地回暖，百花盛放，正是賞花的好季節。何不走出屋外，賞賞花，解解悶呢？在路邊、在公園、在郊外也開滿萬紫千紅的繁花，看見漂亮的花卉，無疑能使人紓緩整天憂慮疫情的緊張心情，化解長期戴着口罩的悶氣，帶來好心情。

「一般人以為香港種的是木棉樹，準確點來說是紅棉樹，其花稱為紅棉花。」人稱「樹博士」的香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇語重心長地說，眼看大眾多年來賞紅棉花時，誤說去賞「木棉樹、木棉花」，認為是時候撥亂反正。

春天開花2至3周 初夏飄棉絮

紅棉樹（Bombax Ceiba），英語普遍名叫 Red Kapok，可譯為紅吉貝，屬木棉科（Bombacaceae），坊間俗稱為「木棉樹」，為落葉賞花喬木，花呈紅色，於漢代由印度引入中國，南方較北方常見。由於樹身粗壯且筆直，古人覺得像英雄般英姿凜凜，故又名為英雄樹。在香港，紅棉樹分佈甚廣，在路旁、公園和郊外皆見其蹤影，石崗軍營附近是現時最集中的紅棉樹群，超過十多株。由於本港市區的環境和空氣質素差，大部分紅棉樹的樹齡相對年輕（少於100歲），高約20米，「但在內地郊區的環境和空氣較好，我曾在紹興郊區見過數百歲、超過40米高的紅棉樹」。詹志勇續說，紅棉的生長周期有點特別，冬天時落葉，春天開紅花，約5片花瓣組成，花期約2至3星期，之後長葉。5至6月時，果實裂開，棉絮滿天飛，有人浪漫地形容此景為五月飛霜。

3月正是紅棉樹開花之期，不少人專程去石崗軍營附近打卡，熱爆社交網絡！這個打卡熱點為石崗軍營外的荃錦公路（近石崗村）兩旁的紅棉樹夾道，記者上周五前往，由西鐵錦上路站乘專線小巴72（雷公田方向）或九巴51號，於石崗站下車便抵達。甫下車，映入眼簾的是馬路兩旁聳立的紅棉樹群，樹上紅花非常漂亮。當日因為氣溫突然和暖，使不少花掉落在地上，但無損賞花人士雅興，爭相與紅棉樹拍照，又把地上的紅棉砌成心形、文字打卡。詹志勇補充：「紅棉花除了紅色外，還有一種橙黃色的變異品種，非常漂亮，只是香港沒有種植。如果日後多種不同品種的紅棉樹，賞花更美！」

咦？竟然有人愛花愛到要拿大袋子取走地面上的一大堆紅棉？詹志勇說：「非也，其實他們取走紅棉不是為了留念，而是拿回家曬乾煲五花茶。」因紅棉花兼具觀賞和藥用價值，所以一直甚得人喜愛。註冊中醫戴尉玲表示，紅棉花曬乾可煲五花茶，但要留意街道拾花的衛生及農藥問題。

桃紅「美人樹」 木棉近親

說了這麼久，那香港也有木棉樹嗎？「有，是一種源自南美洲的吉貝木棉樹（Ceiba pentandra），屬木棉科，在維園放置維多利亞女王銅像的入口附近，即香港中央圖書館對面種了幾株木棉樹。花也是呈橙紅色，棉絮更幼滑。」詹志勇補充，木棉科還有另一近親「美人樹」，別稱絲木棉，花呈桃紅色，迪欣湖活動中心為熱門的賞花點。

■石崗軍營紅棉樹夾道

地址：元朗石崗荃錦公路近石崗村

註：軍營外注意聲量

■香港動植物公園

地址：中環雅賓利道

查詢：2530 0154

■迪欣湖活動中心

地址：迪士尼樂園迪欣湖活動中心

開放時間：周一至日上午9:00至晚上7:00

查詢：3550 3388

●賞花打卡熱點

紅棉：石崗軍營外紅棉夾道、香港各區

木棉：香港維多利亞公園外（中央圖書館對面）

繡球樹：香港動植物公園

火焰木：香港動植物公園、鴨脷洲海濱長廊 、文東路公園、維多利亞公園

美人樹：迪欣湖活動中心

櫻花：長洲關公忠義亭前、香港單車館公園（將軍澳）

藍花楹：沙田公園、東涌北公園

森樹（苦楝）：香港維多利亞公園

文：陳麗斯

模特兒：Sheena

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com