藝文青：聽不到掌聲的人氣演奏會

【明報專訊】意國封城後有人在網上發起「露台演奏」行動，鄰舍紛紛拿出樂器及打開嗓子，在家向外對唱。另有人在牆上投射電影的二人舞段，浪漫地為各位打氣。疫症令人不得不分隔，此時空卻同時產生前所未有的親密，抑或體驗。世界各地「封館」潮持續擴大，藝文場地因防疫暫停運作，大量殿堂級古典交響樂團首次在空無一觀眾的場地演出，並供大家免費在線欣賞，未來感超重！

2018年日本受颱風侵襲影響交通，傳奇視覺搖滾天團X JAPAN在能容納萬人的場館照常開唱，透過網路直播讓粉絲欣賞，舉辦一場無觀眾的演唱會，大為轟動。有粉絲指自己在家中照樣「fing頭」，熱血十足。意想不到，現在各地藝團也紛紛在線上表演。剛過去的周日，facebook上播放日本巴哈合奏團（Bach Collegium Japan）原定在科隆演奏的約翰受難曲。演出精彩，完結時卻沒任何人拍掌，因為席上沒有觀眾，然而數字顯示有20萬人次收看影片，網民都大派心心及讚好，現亦可於網上重溫。（facebook.com/KoelnerPhilharmonie）

樂團舊作 線上「排隊」看

一票難求的德國柏林愛樂樂團，還有墨爾本交響樂團、費城管弦樂團、Vancouver Symphony Orchestra亦有相似做法。Vancouver Symphony Orchestra正在慶祝貝多芬誕生250周年，網上直播表演了貝多芬第6號交響曲。第6號交響曲是有關自然的樂章，貝多芬在樂曲中表達對雨、雷、太陽之喜悅及膜拜，亦有一段關於打雷後的光景。樂團指揮表示，這個比喻是貝多芬對音樂的看法，同時面對當下艱難時刻，音樂可聯繫各人，尤其重要。除此之外，國立巴黎歌劇團、紐約大都會歌劇院亦宣布把舊作放於線上播放。後者從即日至22日，於美國東岸時間每晚7:30，播放一部劇院Live in HD系列作品，上載後20個小時內有效。筆者嘗試登入收看，紐約大都會歌劇院官網更因瀏覽流量太多，一度要「排隊」進入，好像網上撲口罩一樣呢。

看了如此多網上演出，有古典有流行，筆者還是敗給了Chris Martin，即Coldplay主音。歐美音樂人積極在網上開gig，他任由網民點唱，自彈自唱Green Eyes、A Sky Full Of Stars、Yellow等，亦唱了David Bowie 1970年代歌曲Life On Mars，解釋此曲跟Frank Sinatra著名歌曲My Way的「恩怨」。暖男就是暖男，唱到出汗他要即席脫去毛衣，不過重點其實是他呼籲大家不要囤積廁紙，並多關心身邊人。

文：小東