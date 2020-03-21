路線選擇多——TrailWatch有大量用家上載的路線，只需輸入地名便可搜尋出來。（屏幕截圖）

【明報專訊】TrailWatch是個功能齊全、界面精美的行山手機應用程式，操作夠user-friendly，不用花太多時間已可掌握如何使用。

分類清晰 輸入景點即顯示路線

它支援GPS功能，除了可用來記錄自己的行山活動，更可搜尋身處位置附近、由其他用家上載的行山路線，之後再跟住路線行，便不用擔心行錯路。應用程式內已將不同行山路線分類，例如美景、家庭、古蹟、初學等；如果想找例如「麵包石」、「十字星石」的位置及相關行山路線，亦可利用搜尋功能找出，比起ViewRanger更方便。此外，TrailWatch設有個案舉報功能，如途中發現捕獸器、動物屍體、樹木被斬、傾倒泥頭等問題，可按掣舉報，方便聯絡相關部門或組織，例如漁護署、「救救土沉香」關注組、環保署等跟進。

點選起終點 即提供最短路線及資訊

TrailWatch的網頁版或手機版皆能規劃路線，而且支援OpenCycleMap及MapBox Streets地圖，顯示山徑路線較多。而在規劃路線時，只須在地圖上點選起點及終點位置，系統會即時提供最短路線，並顯示距離、預計時間及路徑高度圖。如建議路線未有經過心目中的地點，亦可在點選地圖加插「途經點」，系統就會重新顯示包含指定地點的路線。惟TrailWatch不支援將路線匯出為GPX等格式檔案，無法將路線下載至運動手表使用。

■TrailWatch

作業系統：iOS、Android

價格：免費

網址：www.trailwatch.hk