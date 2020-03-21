e新品：「長氣」運動表 精準帶路35小時

【明報專訊】雖然Apple Watch可下載行山路徑，但由於電量有限，走長途路線便未必夠用，例如第3代Apple Watch在啟動GPS導航模式下只能使用3小時。其實，只要將行山路線製成GPX檔案，即可供支援檔案的智能運動手表使用。一般來說它們的電量都較持久，連續使用逾6小時都沒有問題。今次介紹的Amazfit Stratos 3性價比非常吸引，功能幾可媲美Garmin、Suunto的高階型號，但售價只需三分之一。

Stratos 3支援80項運動記錄功能，包括跑步、單車、游泳、三鐵、越野跑等。開啟GPX檔案方法非常簡單，只要以USB線接駁Windows或macOS電腦，直接將檔案放進手表中名為「GPSData」的資料夾內，之後只需在手表的功能選單內打開檔案，屏幕便會顯示內裏的行山路線，而用家的實時位置也會在地圖中顯示，只要當用家在行山時，定位點保持在路線上，便代表沒有迷路。Stratos 3在開啟最精準定位模式（Accurate Mode）下，可連續使用35小時，而且支援快速充電，就算出門口時才發現電力不足，也可快充10多分鐘，便能連續使用約4小時。

■規格

表殼直徑/重量：48.6mm/40.4g

功能：心率偵測、4種GPS定位系統、50米防水深、內置2GB容量（儲存MP3檔案）

電量：連續使用7天（正常模式）、連續使用14天（慳電模式）、連續使用35小時（精準GPS模式）

售價：$1698

網址：bit.ly/2QleStE