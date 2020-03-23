興趣轉化技能 公餘slash創業 中年試新嘢 退休再起飛

【明報專訊】很多人在退休前毫無打算，結果退休後終日無所事事。「退休不應該是日日hea，很多人呢頭退休，過兩三年就瓜鬼咗。香港人根本就是喜歡忙，長者也一樣。」非牟利組織八方基金會創辦人杜淑貞說。基金會舉辦Young Old學堂、Slash斜槓中年創業等工作坊，目的是為教育大家早日做好退休準備，「沒有人一出生就知道怎樣退休，所以中年要有一個轉航道的訓練，到你迎接你自己的第二人生時，可以有更多選擇」。

預先籌劃退休減家人摩擦

任職行政文員的Susane（化名），還有3年就到達60歲退休之齡，身邊一些年紀比她大的朋友已經退休。在她眼裏看來，那些退休人士有些過得很好，但有些並非如此，生活很沒趣，又多病痛，還因為逗留家中時間多了而常和家人起摩擦，像是夫妻倆會為了爭用廚房而吵架。耳聞目睹這些故事後，Susane明白到：「你不能說退休就退休，要預先做準備。」

她兩年前開始籌劃退休生活，首先從自身的興趣開始發掘。「我覺得退休生活不能只是有一筆錢夠吃夠用就行，我很喜歡交朋友和上課學習，所以就圍繞這些方面想一想自己未來的退休生活要怎樣過。例如我會參加不同的課程，當去其他地方旅行，也會留意一下有沒有哪些地方是我喜歡的。」另一方面，Susane也很看重健康養生，今年初跟從專業營養師學習，希望學懂用正確的飲食方法控制體重之餘，退休後也可以更好地照顧自己和家人。

體驗班摸索興趣分享技能

遊歷不同地方後，Susane被台灣濃厚的文藝色彩和當地人的友善性格所吸引，本着創業移民台灣的想法，她報名參加香港公開大學主辦的「小本創業經營」課程，從中認識了課程導師杜淑貞（汀姐）和她創辦的八方基金會。基金會成立目的是鼓勵大家以積極態度活出人生下半場，提供3類課程給大家好好準備退休生活，包括：傳承課程、Young Old學堂、Slash斜槓中年創業，宗旨是希望幫助即將或已退休的young old培養興趣或分享自己的技能，以積極心態提早策劃下半場的人生旅程。基金會在荔枝角的會址提供場地，讓參加者分享自己的知識和技能，例如在周末開辦鹽麴DIY、黑咖啡品嘗之類的工作坊，也協助參加者寄賣手作醬料或梘液等。汀姐說：「這個共享平台叫八方，意思就是八方支援，互相出力。希望讓一些不知怎樣退休，或中年很渺茫想改變航道的人，通過上體驗班和個案分享，得到一些指引。我們有些導師有正職，也有些是家庭主婦，他們是我的朋友，或參加過八方基金會舉辦的中年斜槓創業分享會。工作坊每節課$200到$300不等，體驗過後有興趣可以參加深造班，如果你想把這項興趣變成職業，就要到台灣上職業培訓課程。」

深造第二專長變小生意

汀姐建議，大家踏入中年階段便要開始摸索尋找自己的興趣，再加以深造，透過斜槓（slash）創業的形式，看看能否將其變成賺錢的小生意。「我不是鼓勵大家轉行業或裸辭，而是在正職以外做slash。如果你有技能，毋須辭職，你可以試試在我們這裏開班，如有手作產品，也可以拿去市集擺檔，看看你的興趣能否養活自己，如果可以那就好了；如果不能，就把它當成是點心般的收入，日後可為退休生活幫補生計，每個月只開工幾日，還能做自己喜歡做的事情。」

今年58歲的汀姐，很早就開始籌劃退休大計。現任上市公司零售營運及管理署總經理的她，2011年便開始建立網上平台2H-2nd Half，分享養生和運動資訊，還寫書和擔任健康講座的嘉賓；至2018年正式成立八方基金會。這就是她人生的「斜槓創業」，也為退休後預備好另一條跑道。基金會開始時的營運資金由她自掏腰包和朋友捐款湊成，她爽朗地笑說：「人總會有退下來的一日，但那只是形式上的退，但我覺得心態上，以我的性格來說，退下來我會死，因為我是很喜歡不停工作的人。於是我便想在原本的工作以外，去建立其他東西。」

基金會的理念與Susane的想法不謀而合。「我本身就很喜歡手工藝，加上之前有跟營養師學過，知道豆腐、番薯、味噌都是對身體很好的食物。正巧基金會有學做豆腐的課程。嘩，實在太正了！自己做的豆腐一定比外面做的更高質。」Susane興奮地說道，她又想到退休後的生活會與丈夫長時間作伴，因此便拉他一起上課，「這樣大家可以培養相同的興趣，建立相同的生活圈子，之後也可以少點爭拗」。

盼移居台灣學手釀創業

和汀姐交流後，Susane發現自己和丈夫將來雖有退休金，但到時只吃老本的話，還是讓她擔憂，正好她想移民到台灣創業，打算做些能賺點錢的小生意，「那個生意必須是我覺得有趣的，而且賺少少就夠了，只為幫補生計」。她除了參加不同的工作坊，還在參與第二人生分享會後，親身到台中參加合樸農學市集，過程中，她學習到怎樣做豆腐和味噌，並和當地農夫、樹合苑的手釀師及紮染師傅等交流，了解他們怎樣以此營生。

由於她跟台中樹合苑的導師很投緣，因此便萌生移民當地的念頭，希望屆時報讀樹合苑手釀師課程，和導師研發新的味噌產品。Susane預計她和丈夫退休後的生活費大約需要每月2萬港元，如果到時能將味噌變成賺錢的小生意，經濟上就更綽綽有餘了。喜歡交朋結友的她希望自己到時能融入當地的生活，並和當地人成為交心的朋友。「去了台灣後，我覺得和當地人的理念很相近，他們都很注重環保和養生。因為認識了這班新朋友，讓我很期待快點退休！」

文：李榆佳

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com