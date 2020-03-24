後記：陶笛音樂在身邊

【明報專訊】我們去旅行時，可能也曾經在精品小店見過小陶笛，或會買一兩個帶回家，因為陶笛燒土上的貓頭鷹、小貓等圖畫，實在太可愛！不過，大多數人買了是買了，之後放着只成為家中裝飾品，最後塵封或扔掉。

不止淒美 空靈清脆待細聽

陶笛對香港人來說是否陌生？其實不然，陶笛音樂常在電影和電視劇出現，這天Sunny送了日本陶笛大師Sojiro（宗次郎）的40th Anniversary of Ocarina Life CD給記者，記者回到家後細聽，才發現陶笛音樂原來和我們距離這麼近，只是我們一直不知道也不重視，來聽聽吧，Sojiro創作的陶笛音樂《故鄉原風景》，曾用在香港電視劇古天樂版《神鵰俠侶》，也曾在陳小春演出的《鹿鼎記》採用，到近年內地的電視劇中也常常用到此音樂。

陶笛近年在日本、內地和台灣都流行，香港反而較流行手碟和小結他。這次記者有機會接觸陶笛音樂，感覺電視劇採用時的感覺偏重音色淒美，令人有「不吃人間煙火」的感覺，但再聽CD內的曲目，有些是空靈，有些卻很活潑開懷，整體感覺就像Sunny說的清脆溫厚。大家可在YouTube搜尋Sojiro，領略一下陶笛音樂之美。