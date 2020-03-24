名字由來：莖葉根皮都是寶 本地中醫少用

【明報專訊】根據《中國植物志》記載，雲南石屏、建水等地的人會鹽漬食用樹頭菜的嫩葉，這也是樹頭菜名字的由來。另外，樹頭菜「材質輕而略堅」，可用來製作紋槃、樂器、模型，而且「果含生物鹼，果皮供染料，葉為健胃劑」，可見樹頭菜全身都是寶。

翻查香港浸會大學網上藥用植物圖像數據庫，樹頭菜不同部位各有藥用價值，莖、葉、根、樹皮均能入藥，這些部位味苦性寒，有清熱解毒之效。例如莖、葉可以應對爛瘡、蛇咬傷和胃痛等；樹根、樹皮則可以祛濕活絡和止痛，用於腹瀉、肝炎、痢疾、風濕性關節炎等病患。

味苦性寒清熱 較少生用

註冊中醫徐思濠解釋：「中醫角度來看，有苦味和寒涼的藥材通常用來清熱；另外樹頭菜的花是黃色，黃色的食材或藥材都是健脾益胃的，所以有助治療腸胃疾病。中藥材可以分為生用或炮製，樹頭菜的葉、莖等屬生用，搗爛後敷在爛瘡、蛇咬傷等患處；也可經炮製加工後，將其煎湯內服或煎水洗。」不過他指生用較少，假設在野外受傷，身旁也未必有樹頭菜。那於臨牀治理上，常用樹頭菜嗎？徐思濠回答：「由於香港中醫學的多是中藥材的應用，像樹頭菜這類屬於中草藥，他們未必知道它的功效，在臨牀上也比較少用。」