日系毋懼逆市出擊 復古相機功能躍進

對焦模式——與上代一樣，X100V機身的左側設有對焦模式選擇，包括手動對焦（M）、連續自動對焦（C）及單點自動對焦（S）。（吳一鳴攝）

轉盤齊全——X100V機頂除設有快門、ISO及曝光補償轉盤，此外機身前後亦有兩個小轉盤，要更改不同的拍攝設定亦十分順手。（吳一鳴攝）

【明報專訊】提起相機，好自然會想起日本品牌。根據BCN Retail去年發表的日本數碼相機銷量報告，現時市佔率最高的仍是Canon、Nikon，在不同相機界別都穩佔頭位。但當各個品牌都錄得銷量下跌的同時，後起之秀Fujifilm及Sony卻逆市錄得升幅。最近，Fujifilm便推出兩部新相機，雖然外形上與上一代有九成相似，但內裏功能升級不少，對用家而言有一定吸引力。

作為Fujifilm旗下知名度最高的X100系列，最近便推出第5代成員X100V。外觀跟上一代的X100F分別不大，廠方指出今次以功能升級為主。新機特別使用鋁合金製的機頂與機身，除了手感更好，更重要是只要配合相關的轉接環和保護鏡使用（需另購），便可防塵防水滴。另外，機身的23mm F2鏡頭亦用上全新設計，雖然與上代一樣以6組8片的結構為主，但就多出1塊非球面玻璃鏡片（總共2塊），在光圈全開下能提高相片的細緻度。而在大光圈或慢快門時有減光之用的ND濾鏡，亦由上代的3級變成有4級選擇。

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X100V的解像度由上一代的2430萬像素略增至2610萬，提升不算多，但感光元件及圖像處理器都分別升級為X-Trans CMOS 4及X-Processor 4，大大提升反應及連拍能力。其中，連拍能力由上一代的最高每秒8張升至11張，亦提供0.02秒自動對焦速度及-5EV低光對焦功能。此外，X100V亦是此系列中首次加入可翻折觸控式屏幕，多角度取景時就更方便。

為了令相機的功能更貼近市場，X100V的拍片解像度，由上代最高的1080@59.94fps升級為4K@29.97fps。而同樣拍攝1080影片時，最長連續拍攝時間則由14分鐘提升至15分鐘。值得一提的是，新機亦加入了不少全新的拍攝模式，包括同一位置連續拍攝不同焦距相片的對焦包圍功能，以及在同廠高階相機中甚獲好評的Classic Neg菲林模擬模式，為這部懷舊味濃的相機注入更多玩法。

■X100V規格

感光元件：2610萬像素（23.5×15.6mm）X-Trans CMOS 4

鏡頭：23mm（換算35mm格式相機為35mm）F2

快門：1/32,000秒（電子）、1/4000秒（機械）至15分鐘，B快門

感光度：ISO 80（擴展）、ISO 100（擴展）、ISO 125（擴展）、ISO 160至12,800、ISO 25,600（擴展）、ISO 51,200（擴展）

儲存界面：SDXC

其他功能：混合式光學電子觀景器、3吋162萬像素可翻折觸控式屏幕、4K＠29.97p拍片、4級ND濾鏡、-5EV低光對焦、Wi-Fi、藍牙

體積：128×74.8×53.3mm

重量：478g

售價：$10,999

文：吳一鳴

編輯：王翠麗

電郵：etrend@mingpao.com