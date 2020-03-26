中階新布局 更輕更快更就手

【明報專訊】除了X100V，Fujifilm亦同時新推出中階相機X-T200。相比2018年推出的上一代X-T100，X-T200重量由448g降至370g，機身手握位亦加厚不少以提升手感。感光元件解像度雖然維持在2420萬像素，但由於感光元件使用了全新銅佈線設計，因此處理數據的速度比上一代快3.5倍，最明顯的改進是人面或眼睛連續自動追焦，反應變得更快。此外，X-T200連拍能力亦由每秒6張提升至8張。

X-T200屏幕亦有大改變，尺寸由3吋（3:2比例）增至3.5吋（16:9比例），而且翻掀的結構也改變了，改用較常見的左翻式180度旋轉屏幕，提供更多拍攝的角度。至於拍片能力方面，X-T200同樣支援4K@29.97p（上一代為4K@15fps），而為了方便用家拍片時保持平穩，新機內置平衡模式，透過新加入的陀螺儀感應器，有助用家看到相機是否保持在水平狀態下拍攝。較可惜的是，影片的最長連續拍攝時間由30分鐘減半至15分鐘。

■X-T200規格

感光元件：2424萬像素（23.5×15.7mm）CMOS

快門：1/32,000秒（電子）、1/4000秒（機械）至30秒，B快門

感光度：ISO 100（擴展）、ISO 200至12,800、ISO 25,600（擴展）、ISO 51,200（擴展）

儲存界面：SDXC

其他功能：0.39吋約236萬像素OLED電子觀景器、3.5吋約276萬像素16:9可翻折觸控式屏幕、4K＠29.97p拍片、每秒約8張連拍、Wi-Fi、藍牙

體積：121×83.7×55.1mm

重量：370g

售價：$6680（機身連XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ鏡頭套裝）