行山鞋、行山杖、漁夫帽 揀啱行山三寶 樂遊郊野間

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少人選擇行山呼吸新鮮空氣掃走空虛，「拋開所有煩惱，將身心和環境融為一體」。生態旅遊導賞員黃智仁強調「開心上山、安全回家」始終放第一位，基於「工欲善其事，必先利其器」的原則，他建議由檢視「行山三寶」，即行山鞋、行山杖與漁夫帽做起。

黃智仁（Johnny）曾化名「戴緻賢」（大自然諧音）出版行山書，又協助旅遊機構撰寫行山小冊子。他笑言大自然是「啓蒙老師」，當年他中學會考失意，獨處城門郊野公園沉思後解開心中鬱結，自此成為行山發燒友，繼而修讀山藝課程及領隊班。

訪問當日，Johnny帶了「監場」的女兒同行，他在踏足霧氣繚繞的西貢水浪窩燒烤場某段石級時跣腳，幸好行山鞋發揮平衡功能，安然無恙，因此我們的話題由「買鞋」說起。

在本港行山行足20年，遊歷逾百條山線，Johnny認為行山鞋、行山杖與漁夫帽是最重要的行山拍檔。一步一腳印，出力靠雙腿，「護身」有山鞋。記者當日穿著採用Vibram Megagrip膠鞋底的行山鞋，廠方賣點是「乾濕條件下均可提供抓地力」。眼前的Johnny，行山鞋同樣有小小的黃色標誌Vibram，以為他買鞋同樣專挑這款鞋底，惟他指是否Vibram Megagrip非入貨重點。至於不少人重視的鞋底坑紋深淺、是否抓地與防跣效能，甚至鞋頭保護問題，在他心中，全部都不在首要考慮之列。

首選「有筒」鞋保護腳踝

「針對鞋底抓地效能問題，如果在濕滑的石面，跣不足5厘米而又可以控制腳部活動，屬可接受範圍。至於試鞋時，如店員許可，可濕一濕傾斜面再試踏步，如果沒有跣走得太嚴重，鞋底坑紋不用太深也可行。」他表示，其實買行山鞋首要條件是「有筒」，「當年玩外展訓練，教練說一定要買一雙『有筒』的行山鞋保護腳踝，當不慎『拗柴』時，腳踝亦不會完全屈曲向地。」他提醒扭傷腳踝可大可小，做足準備工夫，能避免行山生涯提早結束。

Johnny強調支持香港品牌，亦特別欣賞實而不華的設計。「我穿的鞋是香港品牌，只300多元，物料佳、鞋底坑紋設計亦夠貼地，遇上濕泥、浮沙碎石都無問題。我自己不喜歡鮮艷，喜歡綠、啡、灰色，低調是我的取向。」Johnny傾向選擇尼龍鞋身，因較耐磨，遇上大量浮沙碎石亦可護足。耐磨度高，不用著上一、兩年就「報銷」，對經常行山的人來說較划算。至於配備GORE-TEX防水功能的行山鞋，價錢通常較貴，不屬個人首選。此外，上山如遇雨水，始終容易出意外，為安全計他會取消行程。

善用「第3隻腳」卸力

問及上山下山，為何長年選用紅色眼鏡框，Johnny即高聲回應：「因為個人會精神啲嘛！」他成立的山隊「戴緻賢山野間」踏入第6個年頭，舉辦了50個公開活動，回想自己上山偶爾有時「行到發瘟」，慶幸一直有山友拍檔在身邊提點正確路線，以及幫忙「睇路」。他深信行山亦講求平衡，行山杖則充當「保護大使」，是他行山時的「第二寶」。

先講行山杖使用方法。Johnny愛用「7字頭」而非一支過的「1字頭」行山杖。他建議，使用行山杖上落山時，將微微隆起的長柄位向外（圖一），再用拇指及食指之間的虎口，夾着較短的手柄位，4隻手指則覆蓋長柄位，用家的身體重量會卸落行山杖，行山杖就變成自己「第3隻腳」或「手部的伸延」。至於行平路，則可將微微隆起的長柄位向內並留空（圖二），再用「畀like」手勢，把拇指扣在較短的手柄位，4隻手指緊握垂直的杖身，這個握法可讓自己的步伐得以緩衝及舒展。

行山杖高度約至腰部水平

談及山遊時上身的舒適度，調校行山杖高度亦是一門學問。Johnny建議行山杖的手柄位應處於腰部水平，過低會令上身俯前，腰部易痠軟；過高則難握緊及控制，容易搖晃，除了影響穩定度，同時令前臂和上臂間的角度變細，令手臂容易疲倦。他同時提醒，行山杖末端的膠腳套（圖三）並非任何時候都適用，行石路時宜使用膠腳套以吸啜地面，保持身體平衡；行泥沙地時則最好取走膠腳套，以免行山杖跣走。

Johnny稱行山杖不用特別選用名牌，邊說邊指指手上的行山杖，這「已用了8年，是當年女友（現時太太）所贈，由未結婚用到現在跟女兒一同行山，售價200多元，非常超值」。他笑說「有感情當然要用到最盡」，絕對不會輕易換另一支。

漁夫帽 遮蓋頸背防曬傷

Johnny的行山「最後一寶」是漁夫帽。為何不選用鴨舌帽？他解釋這其實是因人而異，漁夫帽較切合自己頭形，他也認為自己的頸和背需要特別照顧，漁夫帽相對可以覆蓋頭頸背多一點範圍，「因行山時可能會較長時間被猛烈陽光照射」。

■Profile

◆黃智仁（Johnny）

逾20年行山經驗，從事生態及地質導賞員10多年。

文：Vincent@HKD（www.facebook.com/hkd.sanyz）

編輯：王翠麗

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