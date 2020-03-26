轉危為機：盼政府革新綠色旅遊

【明報專訊】漁夫帽除了較切合Johnny的頭形，他也笑指看起來亦較有領隊風範。訪問期間，每當提到「領隊」二字，他也特別注意回答內容，因為他深明一字一句也會影響山友的認知，有一份責任感。而跟普通的山友相比，行山領隊也有另一種眼界。

地質公園遊 模式不變欠吸引力

當疫情影響香港經濟，Johnny認為政府需要主導「綠色旅遊」，起碼有個發展框架，並撥款吸引業界提出不同方案，「100個人交計劃書，一定有一兩份幫到香港」。他舉例，地質公園旅遊在過去10年的模式不變，對曾經參加過導賞團的人或已無新鮮感。他認為當中仍有不少改善空間，例如在郊野公園的邊陲地帶，興建地質公園酒店，以便旅客看日出；甚至將觀光船改裝，增設酒店服務，游走新界東北的印洲塘或西貢萬宜水庫東壩，旅客同樣可以欣賞日出等明媚景色。

「疫」境中反思綠色生活

他慨嘆，現時地質公園旅遊停留在學術性導賞，其實划獨木舟、踏單車及行山亦可遊覽香港勝景，亦大可嘗試住宿、農耕體驗。雖然「綠色旅遊」發展遲緩，但Johnny表示有危就有機，疫情是一個契機令港人重新探索「綠色生活」，例如反思綠色植物對生活的意義，進而在實際行動上減少使用膠袋、參與節能等環保活動，公餘則去野餐、行山，將「綠色理念」融入生活。