忽冷忽熱 保暖也要透氣 換上輕便新裝登高去

【明報專訊】即使不是行山狂熱分子，在新型冠狀病毒肺炎疫情下，為了遠離社區人潮，享受新鮮空氣，多少也當過幾次山中遊子。正值春夏之交，行山裝束也是時候換季，揀選最適合行山路線、舒適安全的衣物，陪你在這忽冷忽熱的天氣，走過高山低谷。

想好好享受行山樂趣，除了挑選一條適合自己的行山路線，穿上優質的衣裝也會事半功倍。到底行山應該穿什麼？選擇時又要注意什麼？香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲為大家逐一講解。

1. 上衣宜選快乾排汗物料

行山出汗多，宜選有助排汗及快乾的物料，葉曉雲推介聚酯纖維（polyester）、尼龍（nylon）、美麗諾羊毛（merino wool）等纖維物料，有助排走汗液，比只能吸汗的棉質乾爽得多，尤其挑選緊貼皮膚的T恤及內衣時，宜留意衣服是否由上述物料製造。不少女士只穿sports bra行山，葉曉雲認為，除非在容易被及腰植物刮損的叢林行山，否則只穿sports bra無傷大雅，因可減少乳房晃動兼有散熱排汗的好處。

2. 隨不同路徑選褲子

褲子有長有短，有鬆有緊，挑選的大前提是視乎路程，再考量個人喜惡。行輕鬆的教育徑、石屎地，只要穿自己認為舒服的褲子款式便可。但如果行山路段滿佈樹枝或會經過草叢，宜避免穿著容易被植物刮爛，甚至刮損皮膚的緊身褲。若天氣非常潮濕，建議穿防水長褲。

3. 防水透氣便攜 外套首選

宜選標明防水、透氣的外套，既有助抵擋風雨，亦不會「罨住」。平時可捲起放進背囊，需要時才穿上，方便收藏或攜帶。

文：宋霖鈴

模特兒：Karlie

編輯：王翠麗、李東阳

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