認知障礙無得避？ 郁手郁腳急步行 養老又養腦

急步行健腦——帶氧運動健身亦健腦，而運動模式可以簡單至在公園急步行，即比步行行快些但又不至於跑步的狀態即可。（Tomwang112@iStockphoto，設計圖片，相中模特兒與本文提及疾病無關）

【明報專訊】認知障礙症是腦部逐漸退化的疾病，腦部功能包括：記憶力、解難能力、思考能力及語言能力慢慢減退，影響患者情緒、行為及感觀等；不但影響患者自理能力及生活質素，還增加照顧者的壓力。

認知障礙症不論在個人、家庭及社會層面都帶來相當影響及壓力，政府和社會各界近年來投放不少社區資源，合作提供支援。

認知障礙症，或稱腦退化症，種類繁多，超過100種病症都屬認知障礙症類，較普遍的有阿茲海默症（Alzheimer's Disease）和血管性腦退化症，其他還有利維體（Lewy Bodies）腦退化症及額顳葉型腦退化症等。當中阿茲海默症及血管性腦退化症分別佔整體病例約70%及20%，其他則佔約10%。

阿茲海默症是最常見的腦退化症，女性較普遍，徵狀逐漸發展；早期徵狀主要有短期記憶和學習新知識出現困難，甚至出現情緒問題如抑鬱和焦慮等。而血管性腦退化症多由腦中風及心血管問題導致，男性較為普遍，病情階段性發展（即腦功能受損程度視乎腦中風次數而累積），徵狀則視乎腦部受損位置而定。

可早於35歲發病

很多人認為認知障礙症是長者獨有，但事實並非如此。除了年齡和基因等不可改變的危險因素外，不良生活習慣如缺乏運動、過量煙酒、飲食不均衡，以及有長期病患如糖尿病、三高和肥胖等，都會增加患認知障礙症風險。同時，情緒問題如抑鬱症亦是風險因素之一。認知障礙症的成因很多，年齡增長只屬其一，但並非必然。事實上，年輕人亦可能患病，如額顳葉型腦退化症，病人可早於35歲出現徵狀。反之，有些長者即使年紀很大亦沒有得病。據統計，年齡65至69歲人士中，每70人便有一個患上認知障礙症；而85至89歲的長者中，每4人便有一名患者。

非正常老化過程

有人認為，認知障礙症不是病，而是正常老化過程。這說法並不正確。以阿茲海默症為例，研究指出患者腦部大量積聚一種引致病變的蛋白，令腦部組織受損而影響功能；然而在正常老化過程，大腦較少蛋白積聚。因此，腦退化症不屬正常老化過程。

至目前為止，只有部分腦退化症如血管性腦退化症，可藉健康的生活習慣減低患病風險，包括適量運動、均衡飲食、控制三高、避免過量煙酒及控制體重等。但愈來愈多研究表示，恆常帶氧運動不但能夠健體，更可健腦。帶氧運動鍛煉心肺耐力之餘，還可促進心臟供血到大腦，提供所需養分。一般帶氧運動需達至中等強度，簡單來說，運動時有少許辛苦及輕微呼吸急促，同時亦不會因呼吸過於急促而無法說話。最理想是可維持這強度約20至30分鐘，每星期做最多5次。

帶氧運動需達中等強度

運動模式可視乎興趣及能力而定，簡單至在公園急步行、跳舞及踏單車等。但注意做帶氧運動前後，分別需要做熱身及冷卻運動各約3至5分鐘。以急步行為例，開始時應用慢速作熱身，並用3分鐘逐漸加速至中等強度約20分鐘，再以3分鐘慢慢減速至停止作冷卻。

雖然目前未有有效治療認知障礙症的方法，但患病並不代表人生完了，不同社福機構提供不同協助，患者亦可以活得精彩。當然，亦需要大家一起努力給予患者及家屬理解及支援！

文：陳啟豪（聖雅各福群會註冊物理治療師）

編輯：林曉慧

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