醫食因緣：祛邪扶正 按穴食療助抗外感

長者體弱——長者身體較虛弱，感邪後或因邪正相爭無力，沒有明顯病徵，或僅疲倦乏力；到出現病徵時，可能已病入膏肓。（Piyapong Thongcharoen@iStockphoto，設計圖片，相中模特兒與本文提及疾病無關）

【明報專訊】患上外感，長者容易出現變證，使病情惡化，較難康復並可能出現後遺症。中醫治病強調「祛邪」與「扶正」並重，既強調消除致病因素，也力求匡扶身體復元。除通過正式治療之外，亦可透過飲食、穴位按摩，改善病情，促進痊癒。

新冠、感冒、上吐下瀉 皆屬外感

中醫所指外感，是指受外在原因影響導致身體失調。因吹風受寒而患上感冒、飲食不節出現上吐下瀉、暴曬感暑而出現頭痛，甚至是次新冠肺炎，都屬外感。中醫把致病因素歸納為「六淫」，分別有風、寒、暑、濕、燥、火的不正之氣。六淫不但包括環境因素，也涵蓋細菌、病毒等致病原入侵。當感受六淫，又適逢身體狀態欠佳，病邪就能乘虛而入。

外感一般有由表入裏、由淺入深，起初侵襲體表或影響肺臟，出現發熱、發冷、頭痛、肌肉痠痛、鼻塞、咳嗽等病徵，也會侵犯脾胃出現嘔吐、腹痛、肚瀉等。這個階段屬於「表證」，治療宜解表發散。若病情持續，進入「裏證」階段，會出現高熱持續不退、煩躁、呼吸困難、皮膚斑疹、神志不清等徵狀。

體弱長者 一現徵狀迅速惡化

表證階段出現的病徵，來自邪正激烈交爭。鑑於長者身體較虛弱，氣血不足，如果感邪後邪正相爭無力，便有可能沒有明顯病徵，或僅有疲倦乏力等被誤為年老退化的表現。一旦出現明顯徵狀時，可能已是病入膏肓。又或者長者在感受外邪後病情迅速惡化，聯同本身罹患的慢性疾病產生變證，嚴重傷害臟腑功能；加上沒有足夠能力修復受損的機能，往往導致危重症，預後相當凶險。

按照中醫理解，不論年齡和身體強弱，每個人都具有抵禦病邪和自我修復受損機能的能力。醫藥治療的作用，一方面是減低致病因素對身體破壞，以及掃除一切不利復康因素，中醫謂之「祛邪」；另一方面是為身體自我修復積極營造最有利的條件，使身體狀態早日恢復正常，中醫謂之「扶正」。

對年長人士來說，治療外感除了要消除致病因素、解除不適徵狀之外，匡扶正氣，促進身體復元也是必須。由於中醫講究「辨證論治」，要根據每個患者具體病情、舌象、脈象、體質、病史及治療經過，作出綜合判斷，難以有統一規範方案。

飲食不節過度操勞致復發

但患上外感後，患者應積極配合治療，爭取早日康復的方法則較有共識。患者需有充足休息，每天睡眠8小時，勿過分操勞，避免吹風受冷或淋雨；飲食宜清淡、易消化，如米粥、菜心、節瓜、瘦肉，少食屬性大寒大熱、肥膩、甘甜、辛辣刺激、容易產氣的食物，以保護脾胃。若身體狀况許可，養病期間不忘適量活動，伸展手腳，暢行氣血，宜多坐多走動，避免經常臥着。樂觀正面的情緒有助增強正氣，消極負面情緒往往會耗損精氣神而窒礙康復。在病情逐漸康復或剛剛痊癒時，也不宜掉以輕心；飲食不節和過度操勞，都是導致復發的原因，中醫稱為「食復」和「勞復」，應該警惕。

文：邱宇鋒（註冊中醫）