產品推介：三防手機入水能游

【明報專訊】夏天就快到，雖然未知未來香港的疫情情况發展，但渴望水上活動、潛水、出海暢泳的心，應該很多人都沒變。想玩浮潛或是到海邊游水時，手機亦能安全跟身，最近有廠商便推出新一代的三防智能手機，除了具有IP69K防塵防水功能之外，更提供MIL-STD-810G軍規防護認證，最適合一班愛水上活動的用家作為後備手機使用。

雖然現時不少手機也支援防水功能，但一般只是用在日常生活防水上，真正可在戶外、海上活動使用的手機選擇不多。今次新推出的UleFone Armor 7，除了設有6.3吋FHD+ 19.5:9屏幕之外，最重要是機身為了適應全天候環境而特別加強保護，除了機側採用耐跌的抗震橡膠複合材料及金屬框架製作外，全機亦支援IP69K防塵防水（即現時最高的防塵防水規格），可身處1.5米水深30分鐘，或由1.2米墮地亦不會影響手機操作。機背設有4800萬像素主鏡頭、1600萬像素夜拍鏡頭及800萬像素長焦距鏡頭，配合內置的水中拍攝模式，玩水上活動時更大派用場。唯一不足是手機只使用Helio P90 AI處理器，在效能上對比現時的手機會略顯不足。

售價：$3299

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