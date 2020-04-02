一幅畫一個故事 分享情感引起共鳴

【明報專訊】黑白素描人像、暖色水彩插畫、奇幻繪風海報……翻開「StoryTeller 說故事」平台，一張又一張畫作映入眼簾，繽紛色彩下，藏着不同故事。成立故事平台3年以來，創辦人李凱儀（Alice）蒐集逾千個插畫及故事，經挑選後，再上載至平台，深信不論故事是真實或虛構，箇中的真實情感皆能連繫讀者。

「無論插畫還是故事，我們都希望將你的作品帶到大家眼前，讓StoryTeller成為一個幫助大家看見你的平台。」在投稿一欄中，附上這段文字簡介。成立平台之初，Alice希望為本地插畫師提供創作空間，為畫作配以故事，吸引讀者留意和關注。因此，平台成立時，Alice與拍檔都是「看圖寫故事」，至近年投寄故事稿件的人愈來愈多，創作次序才有所改變。

專頁成立3年，在facebook上有逾9.5萬名追蹤用戶，部分短篇故事更吸引數以千計的讚好及留言。故事何以吸引讀者的眼球？除了歸功於鮮艷奪目的插畫，Alice發現故事能受讀者歡迎的背後，緣於筆者投放真實情感，引起共鳴，「故事可以是虛構的，但情感是真實的」。

韓國電影《上流寄生族》橫掃奧斯卡獎項後，Alice寫下短故事，有幾分虛構，同時糅合幾分真實。跟故事的主人翁一樣，她自小就讀名校，儘管並非出身於富裕家庭，亦未有感到自身貧乏。及至步入職場，眼看舉手投足充滿自信的有錢人時，卻漸漸質疑自己「永遠都不會擁有對方那份自信」。故事的最後，主人翁想到真正的心魔，緣於看見富或貧的界線，因而自我劃界，自認比別人低，成為向上流的阻力。故事刊登後，反應甚佳。Alice笑言，自己原本已經不太記得這件往事，直至觀看電影，落手撰寫故事時，陳年往事才再次浮現心中。

說故事，能夠助人梳理回憶，理解自身經驗，同時亦可成為理解他人的窗口。在平台上，有不同類型的人投稿，打破讀者的既有想像。一名廚師曾向平台投稿，描述不少人誤會廚師太太幸福非常，能時常品味佳餚，殊不知廚師經常在公眾假期工作，加上工時長，難以陪伴另一半，背後自有一番辛酸。