舞台創作記錄時代風雨 讀劇重新探索好戲

【明報專訊】本港面臨疫情彈跳式增幅，限聚令等防疫措施引發一輪混亂，令人鬱上加鬱。本地至國際劇場界將昔日表演上網免費公諸同好，在困窘日子陪伴眾人。現在如此唾手可得，正正是創作者多年耕耘之成果。資源多到不知如何入手？國際演藝評論家協會（香港分會）近日陸續公開數部精選劇本，相信為大眾較鮮有的閱讀體驗，本版亦請來劇場工作者推介重溫好作品，共同灌溉劇場文化。

猶記得中學文學課讀到莎翁《仲夏夜之夢》劇本，起初有點不知所措。讀着讀着，腦海冒出森林仙子角色，文字對白彷彿「有聲」，其實挺有趣。國際演藝評論家協會（香港分會）上周展開「眾劇讀：原創劇本網讀計劃」，首輪精選數個本地原創劇本，每星期於網上更新兩部作品，免費供公眾「期間限定」閱讀。資深劇評人、分會總經理陳國慧表示，作品大部分選自《十年城事：香港劇本選（2003-2012）》，為分會近年一個大型的本地原創劇本出版計劃，收錄作均具代表意義。

「今次計劃文案所言，『劇場不會忘記，我們亦不會忘記劇場』，既然暫時因為表演場地關閉而未能看到現場演出，但戲劇作為文學的重要類型，我們希望讓讀者透過文字想像劇場。」陳國慧說。其實，圖書館及部分書店亦可找到出版的劇本集，分會亦一直提供劇作供公眾預約閱讀，望今次限定的電子閱讀打通更多交流。劇作涵蓋不同年代風格，緊接（即日起至4月9日）有潘惠森的《龍頭》（2003年）、馮程程的《誰殺了大象》（2012年）。陳國慧指出，之後鄧智堅的《陳耀德與陳列室》（2009年）探討在公共場域如何想像私密的家，與胡境陽的《白色極樂商場漫遊》（2011年）有很多可對讀的地方，陸續上架還有陳志樺《狷窿狷罅擒高擒低》（1998年）、陳炳釗《N.S.A.D. 無異常發現》（2006年）。

《龍頭》出自人稱潘sir的劇作家潘惠森，為其昆蟲系列後上演的作品。面臨回歸的巨輪，昆蟲系列5部戲作以奇幻元素反映社會情緒，呈現港人意識狀態。選《龍頭》來分享，陳國慧簡單表示：「因為作品是2003年的吧。」她接道，劇作於當年秋天上演，香港經歷了SARS、50萬人上街遊行、金融風暴等，編劇從「昆蟲」本土生存狀態的聚焦移位。《龍頭》為「珠三角系列」首作，反應快速及充滿寓言色彩地探索香港未來，陳國慧說：「我覺得從美學風格和語言探索來說，當然見到潘老師『繼承』着他的特色，前作透過劇場內預設的地域空間（如茶餐廳、酒樓）去建構『香港』這個空間，『珠三角系列』是走得更遠。」

《龍頭》回望SARS後轉型

故事圍繞尋金地珠三角，人物秦海、石飛、劉文於此人口龐大的國家賺錢過活，秦海銳意開發物流業，三人經歷預示Made in China與發展的「硬實力」，眾生在求財機遇中浮沉。潘惠森曾在新聞稿中表示，隨着香港與內地的種種「更緊密」關係的發展，香港人正經歷着一個前所未有的「轉型」時代。無論在經濟、政治、文化及日常生活的形態上，都強烈地顯示着一種「適者生存」的殘酷現實：「誰開第一響槍，誰就可以成王，或者死得不明不白！」須知SARS後內地與香港簽訂CEPA，開展自由行「打救」本地經濟，影響深遠。陳國慧曾入場觀看此劇，並對劇終那衝向觀眾的火車頭，把台上一切推倒的意象，留有很深刻的印象：「這肯定是我看本地劇場演出的其中一個重要瞬間。」她說現再讀此劇，在這個抗爭與抗疫之時，人們更能深刻地思考什麼是香港。

火車頭撞向我，到底什麼一回事？讀着劇本，想像中讓人經歷此幕。劇本一句一句爽快地描寫人物把錢扔到對方身、被蜜蜂螫、挖耳仔。劇本多數以括號來處理舞台指示，英文劇本則會用斜體或另一種字型等。陳國慧表示，劇本從來都是可以獨立閱讀的，例如「直面劇場」（In-yer-face theatre）和「新文本」代表人物、英國劇作家莎拉．肯恩（Sarah Kane）作品讀起來如詩，充滿熱情和畫面。另一位劇作家為挪威的約恩．福瑟（Jon Fosse）文字簡約，但意象和角色狀態複雜，可堪咀嚼和想像的空間層層疊疊。她補充：「即使讀了劇本，不會減少我看舞台演繹的好奇；同樣，看了演出，亦不會消弭我看劇本的趣味。」

「眾劇讀：原創劇本網讀計劃」（香港篇）

日期：即日至4月23日

查詢：www.iatc.com.hk

《找個人和我上火星》迎戰困境

看完劇本，是時候處理一下戲寶重溫的願望清單。香港話劇團網上播放著名編劇莊梅岩的《找個人和我上火星》，至4月11日晚上7:00。劇場演員毛曄穎表示，莊梅岩作品「總能夠透過小人物內心的複雜與缺失，投射出整個時代的落泊與哀愁，讓我們直面一些不敢、或是不願意去面對的真實」。《找》故事描述露宿旺角「放狗街」的患癌老翁Jimmy，與5個遛狗人士之相遇。幾個似是平凡不過的人物，各自心中都有着無法填補的空間，靠養狗去逃避及得到一點慰藉，而主角Jimmy則以死後能夠到火星生活，作為餘下人生一點希望。毛曄穎說：「人物面對的問題——金錢、事業、愛情、身分認同、生老病死，不就是你我都可能面對的困境嗎？來到2020年，我們要面對的困境由個人層面，延展至社會撕裂、疫症蔓延，種種更身不由己的處境，作品最少提醒了我不要對問題視而不見。」（網址：www.hkrep.com）

Pina Bausch修復影像 治癒孤獨心靈

至於國際方面，浪人劇場藝術總監譚孔文二話不說推介德國現代編舞家Pina Bausch（1940年至2009年）作品。Pina Bausch Foundation去年公開劇作Palermo Palermo（1989年）的修復影像。Palermo Palermo以當代手法呈現西西里此個地方，一方承載古時作為交匯之地的歷史；一方透視人性墮落、性別議題等。作為舞台設計師及Pina鐵粉，譚孔文說即使冒着劇透而會被「殺」的危險，也要告訴大家，這個演出是由一堵直立舞台前方用磚砌成的牆，向後倒下一聲巨響後開始。因為舞作發表在1989年，即柏林圍牆倒下，東西德統一時。

他形容，在敗瓦飛灰下，劇中一眾舞者穿著華衣伴隨教堂鐘聲輪流上場，借老歌、借食物、借一支長木，甚至借上一頭流浪狗，展現一幅幅人生中幽微沉重而又荒謬的內心風景。作品為Pina與舞者們對表演的「忠誠契約」，譚孔文解釋：「這些內心風景都是舞者過去在排練室，通過與Pina問與答中，找出他們為什麼要跳舞，為什麼要生活，為什麼要生存。」雖為逾30年前的舞作，譚孔文說仍能穿越時代，治癒當下人的孤獨內心，也提醒自己表演對人類的意義不止娛樂，而是可感驗共存的溫度。的確，幸得創作者不懈投入生命與藝術，現在方能安坐家中欣賞到此些作品，劇場也一直需要觀眾潤澤，疫時疫後亦然。（網址：pinabausch.org/en/editions）

《一僕二主》笑中有淚

參與劇場、設計的多棲音樂人黃靖曾在英國讀書生活，他留意到英國National Theatre的《一僕二主》（One Man, Two Guvnors），笑中有淚。劇場因應疫情在YouTube頻道推出National Theatre at Home，當地時間逢周四晚上7時免費播放一部作品，並上架7天。

首作《一僕二主》由James Corden主演，講述上世紀60年代男子同時受聘幫派大佬與上流人士，左隱右瞞，弄出笑話。說到James Corden，黃靖跟不少人一樣，喜歡其車上卡啦OK節目，其中一集邀請到他的音樂啟蒙The Beatles成員Paul McCartney同唱，更四處探走利物浦和講及歌曲創作靈感。黃靖認為《一僕二主》荒謬絕核，港人不難有所共鳴。此平台更將有《簡愛》、《金銀島》等經典作，他說：「就算你在英國、在倫敦、在個劇院旁邊住，都未必撲到票，機會很難得。」（網址：nationaltheatre.org.uk）

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

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