Double F：在虛無主義如瘟疫流行時

【明報專訊】這段日子，由一城之災到全球流行病毒，人總有突然什麼都不相信，什麼都不想做的時候——虛無主義。當不知道要做些什麼，或為什麼要做，這些時候就讀經典，那些不同文明間累積的智慧。近讀《薄伽梵歌》，一場在戰爭對決時，印度守護神毗濕奴轉生的黑天與朋友阿周那的對話。

黑天與阿周那的對話

《薄伽梵歌》出自《摩訶婆羅多》的23章到第40章，共18章，《摩訶婆羅多》如同其他文明的史詩，訴說一場大戰，戰爭結果未必是最重要的，戰爭中各英雄各主角因其立場、身分、人世間的牽絆各有選擇，矛盾叢生與最後的堅定心志都是激動人心的，而那些細微的心理轉折，也衍生了無數故事。《摩訶婆羅多》記述俱盧族和般度族在俱盧之野發生的一場大戰，換成今日的語言是宮鬥劇，堂兄弟間爭奪皇權（而確實這是拍成了電視劇，可找來一看）。《薄伽梵歌》記載的就是其中般度族中最勇敢的勇士阿周那心路轉變的歷程。

與親友敵對 寧可手無寸鐵

故事中，為黑天駕車的阿周那因見許多親戚、師長、朋友都在敵對陣營，突然決定不再參戰，他想不明白「殺死持國兒子們，我們有什麼快樂？殺死了這些罪人，我們也犯下了罪惡」。就算對方利令智昏，不把毁滅視為罪，不把謀害朋友視為惡，自己卻「寧可手無寸鐵，在戰鬥中不抵抗」，任由對方手持武器殺死自己，也不想自己成為同樣犯罪之人。《薄伽梵歌》就是黑天對阿周那的開導，薄伽梵是音譯，意謂尊者或者世尊，正是對黑天的尊稱。

做事不執著成果 是為優秀

看《薄伽梵歌》不必有什麼宗教取向，就當一些生命指導就好了，活在東方的語境裏，萬物齊一的概念一向扎根在文化中，貫徹黑天言論的「梵我一體」印度意識也容易理解。當中一開始，黑天就說到世上一切循迴往復，不應為常生或常死這些不可避免的事憂傷，也不應為已知的結果，或估計的苦樂、得失和失敗而不行動。黑天認為在這世上有兩種立足的方法，一是智慧瑜伽，一是行動瑜伽，前者有關入定與達到清淨，大家自己參透吧；後者黑天提出人生在世，無論哪個人，甚至沒有一剎那不行動，若可以從事行動而不執著，這樣的人是佼佼者。因為「優秀人物做這做那，其他人也做這做那，優秀人物樹立標準，世上的人遵循仿效」。

就是黑天自己，在三界中沒有必須做的事，也沒有應得而未得的事，但為了維持這個世界，他仍然從事行動，做應該做的事，但不執著行動成果。而沒有智慧、沒有信仰、自我懷疑的人，則會走向毁滅，因為此世、彼世和幸福，都不屬於自我懷疑者。

《薄伽梵歌》對如何行動不執著有不同的論述層面，而這樣一段時日，卻正是容易自我懷疑之時，無論是小至個人得失之心，或是一城的命運在膠着狀態時，到底是什麼人生最應該做，就算不執著結果而仍得繼續進行的，或許這正是最好的時機去思考。

文：方太初